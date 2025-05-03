Младшая дочь Бейонсе дебютировала на большой сцене

7-летняя Руми Картер, дочь поп-дивы Бейонсе, получившей в этом году «Грэмми» в категории «Лучший альбом», дебютировала в шоу-бизнесе. И она сделала это в стиле звездной мамы — в ковбойских сапогах, блестках и горячих ритмах. Руми выступила на сцене во время открытия тура Бейонсе Cowboy Carter Tour в Лос-Анджелесе, пишет издание Hola.

ВІДЕО ДНЯ

Поклонники впервые услышали голос Руми в начале этого года в песне Protector из альбома Бейонсе Cowboy Carter. Ее тихая фраза «Мама, могу ли я услышать колыбельную, пожалуйста?» растопила сердца слушателей, и теперь мы видим, как тот же голос озаряет сцену.

Одетая в золотое блестящее платье с перьями и соответствующие ковбойские сапоги, Руми появилась во время выступления своей мамы, где она присоединилась не только к Бейонсе, но и к старшей сестре Блу Айви Картер.

В видео, которым поделились поклонники в социальных сетях, Руми выходит на сцену, держа Бейонсе за руку. Ее улыбка от уха до уха зарядила весь стадион. В какой-то момент девочка принимает свирепую позу «защитницы», скрестив руки над головой, а затем поворачивается, чтобы сладко обнять свою маму.

РЕКЛАМА

Наблюдать за тем, как Бейонсе делит сцену с дочерьми — очень трогательная картина. Это не первый раз, когда она привлекает своих детей к искусству.

Добавим, что звезда делает успехи не только в шоу-бизнесе, но и в коммерции. Так, не так давно Бейонсе представила свой новый виски, посвятив его прадеду-самогонщику.

РЕКЛАМА

135

Читайте нас в Facebook