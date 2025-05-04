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Происшествия

«Перевоспитание» по-закарпатски: пенсионер на десять дней посадил на цепь свою 68-летнюю супругу

9:59 4 мая 2025
Цепь в качестве наказания. Фото полиции

В Закарпатье, где ранее вооруженный любитель дармовой выпивки взял в заложники продавщицу магазина, произошло еще одно дикое преступление.

Там 70-летний житель Хустского района приковал жену цепью и удерживал в неволе более 10 дней.

Получив ответное сообщение на «горячую линию», следственно-оперативная группа полиции Иршавы выехала для проверки.

Как рассказали впоследствии в полиции, правоохранители осмотрели жилье семьи и в летней кухне обнаружили прикованной железной цепью к мебели 68-летнюю жену владельца домохозяйства, которую мужчина лишил свободы почти 2 недели назад.

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Полицейские сразу же освободили женщину, оказали ей первую помощь и задокументировали событие. Мужчине сообщили о подозрении по части 2 статьи 146 и части 1 статьи 125 Уголовного кодекса Украины («Незаконное лишение свободы» и «Умышленное легкое телесное повреждение»).

Также «ФАКТЫ» писали, как в Чехии наказали садиста-украинца, взорвавшего петарду в интимном месте «неверной» жены.

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