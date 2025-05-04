Сауль Альварес побил непобедимого соперника в бою за титул абсолютного чемпиона мира (фото, видео)

В ночь на воскресенье, 4 мая, в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) состоялся бой за титул абсолютного чемпиона мира во втором среднем весе (до 76,2 кг) между звездным обладателем поясов WBO, WBA, WBC и The Ring мексиканцем Саулем «Канело» Альваресом (63 победы, 39 из них — нокаутом, 2 ничьи, 2 поражения), вошедшим в двадцатку самых высокооплачиваемых спортсменов 2024 года, и чемпионом IBF кубинцем Вильямом Скуллом (23 победы, 9 из них — нокаутом, 1 поражение).

ВІДЕО ДНЯ

34-летний фаворит Канело перебоксировал 32-летнего андердога, живущего в Аргентине, и победил единогласным решением судей — 115:113, 116:112, 119:109 в пользу мексиканца. Сауль Альварес, нанесший кубинцу дебютное поражение в карьере, второй раз стал абсолютным чемпионом мира во втором среднем весе.

Добавим, что Канело, которого в Эр-Рияде поддерживали красавица-жена Фернанда Гомес и 8-летняя дочь Мария, в 67 боях проиграл только Флойду Мейвезеру и Дмитрию Биволу.

РЕКЛАМА

Теперь Канело 12 сентября сразится в Лас-Вегасе с непобедимым американцем Теренсом Кроуфордом (41 победа, 31 из них — нокаутом).

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Сауль Альварес на глазах у украинца поколотил непобедимого соперника в чемпионском поединке.

Фото X DAZN Boxing

РЕКЛАМА

372

Читайте нас в Facebook