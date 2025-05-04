Неудобно получилось: в россии на заводах по изготовлению «Ланцетов» и «Искандеров» обнаружили оборудование из Южной Кореи

Несмотря на санкции, высокотехнологичное западное оборудование продолжает поступать в россию. Так, ведущий производитель станков по числовому программному управлению в Южной Корее DN Solutions подвергся критике со стороны украинского правительства. Все из-за халатности в предотвращении реэкспорта китайскими дистрибьюторами своего оборудования в рф для военного использования. Назвав Корею партнером по предотвращению обхода санкций, Украина также призвала к сотрудничеству между двумя правительствами в этом вопросе.

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«В сфере экспорта высокотехнологичной продукции ответственность все больше определяется не только прямыми договорными отношениями, но и силой внутреннего надзора компании за ее каналами сбыта, — заявил Владислав Власюк, комиссар по санкциям президента Украины Владимира Зеленского, пишет The Korea Times. — Когда оборудование неоднократно попадает в юрисдикцию, на которую распространяются санкции — даже косвенно, — это обоснованно требует внутреннего рассмотрения».

Его замечания прозвучали после недавнего расследования Совета экономической безопасности Украины по импорту россией корейских, японских и тайваньских станков по числовому программному управлению через Китай. Оборудование использовалось для изготовления БПЛА и ракет.

Хотя само по себе это не свидетельствует об умышленных правонарушениях, это может подчеркнуть недостатки в надзоре, особенно там, где задействованы посреднические каналы. В этом контексте может быть целесообразно дальнейшее рассмотрение — как внутреннее, со стороны компании, так и внешнее, со стороны соответствующих органов, добавил Власюк.

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Компания DN Solutions заявила, что выполнила корейские законы, запрещающие несанкционированный экспорт сверхточных машин, классифицируемых как стратегические товары. В июне 2022 года генеральный директор DN Solutions Ким Вон Чжон отметил важность соблюдения экспортного контроля во избежание внутренних и международных санкций.

«После российско-украинской войны мы не экспортировали нашу продукцию в россию, — сказал представитель DN Solutions. — Практически невозможно отследить транзакции с подержанной продукцией, которая продавалась в других странах до войны».

Напомним, эксперты обнаружили в северокорейских ракетах, которыми россия обстреливает Украину, компоненты семи западных компаний.

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