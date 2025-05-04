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Стиль жизни

Какую еду не стоит есть в автобусе дальнего следования: некоторые нюансы вас удивят

22:27 4 мая 2025
еда в дороге

Отправляясь в дальний путь, нужно позаботиться не только об удобной одежде и обуви, но и взять с собой какую-то еду. Однако далеко не все продукты уместны. Это кажется очевидным, тем не менее практически в каждой поездке найдется хоть один пассажир, который открывает судок с котлетами или домашней колбасой, и запах чеснока и жареного лука начинает наполнять весь салон.

Если вы не хотите ловить на себе гневные взгляды пассажиров и услышать в свой адрес не весьма приятные слова, не берите в дорогу еду, которая имеет выраженный запах. Это и домашняя колбаса со специями, и некоторые виды сыров, и селедка, и соленые огурцы, и холодец…

Не стоит брать с собой в салон еду, которая может испачкать одежду и вещи рядом сидящих пассажиров. Например, мороженое. Если вы купили его на остановке, съешьте вне салона.

Также не стоит есть в салоне фрукты. Ведь от сока руки станут липкими, а помыть их будет негде.

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Не берите в дорогу скоропортящиеся продукты, чтобы не отравиться.

Отправляясь за рубеж, предварительно, выясните, какие продукты запрещены к перевозке.

Чтобы поездка была максимально комфортной позаботьтесь также о содержимом дорожной косметички.

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Фото из альбома Ольги Сметанской

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