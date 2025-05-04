Кацурина засветила обручальное кольцо: Дантес собрался под венец?

Дизайнер и избранница певца Владимира Дантеса Даша Кацурина показалась с кольцом на безымянном пальце, чем подогрела слухи о свадьбе. Она опубликовала фотографию в Instagram.

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На днях Даше исполнилось 30 лет, по этому случаю она устроила стильный фотосет и уже поделилась результатом. На новых кадрах она позирует в черной майке и спортивных шортах.

Но главное внимание привлекла не одежда Кацуриной. Для фото Даша выбрала стильные аксессуары, такие как часы Cartier Panthere стоимостью не менее 5 тысяч евро. А еще избранница Дантеса «засветила» интересное обручальное кольцо.

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Фолловеры заметили украшение на безымянном пальце Даши и начали радоваться за пару. Некоторые написали, что Кацурина и Дантес якобы уже давно поженились, но просто это скрывают.

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Как писали «ФАКТЫ», недавно Дантес выпустил чувственный хит и клип «Рыжая вода». По словам артиста, в него он вложил свои чувства, которые знакомы каждому. Романтическое видео снял режиссер Павел Буряк. Любовь Дантеса сыграла актриса Наталья Савченко. В комментариях на странице музыканта в социальных сетях подписчики сожалели, что это не Даша Кацурина.

Фото: instagram.com/dasha_katsurina

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