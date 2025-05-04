Желтеют листья кабачков: что говорят эксперты

Опытные огородники, ранее рассказавшие, почему желтеют листья чеснока и лука, рассказали также, что делать, если у кабачков внезапно начинают желтеть листья. Особенно это удивляет, когда все растения растут в одинаковых условиях — уход, полив, подкормка — а один куст ведет себя иначе, пишут Добрі Новини.

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Так, в современных сортах кабачков, в частности в желтоплодных цуккини, встречается ген, отвечающий за ярко-желтую окраску плодов еще с ранней стадии созревания. Этот же ген также проявляется в виде желтого цвета цветоноса — веточки, на которой расположен цветок.

Когда на огороде происходит что-то необычное — например, резкое похолодание ночью, даже на несколько часов, — растение может отреагировать именно пожелтением листьев. На листьях появляется желтая мозаика или сыпь, похожая на крупинки. Это естественная реакция на изменение температуры, не имеющей ничего общего с нехваткой железа или грибковыми болезнями, хотя в интернете часто можно увидеть противоположные советы.

Опытные дачники советуют в таких случаях не удалять пожелтевшие листья. Лучше дать растению время восстановиться. Также можно поддержать его антистрессовым препаратом, например, на основе кальция. Пожелтевшие листья уже не станут зелеными, но они не мешают растению плодоносить.

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Ранее «ФАКТЫ» писали, что делать, если желтеют листья огурцов и перца.

Фото: ogorodnik.net

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