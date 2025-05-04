Специалисты в области Восточных гороскопов составили прогноз на неделю с 5 по 11 мая, а тарологи рассказали о прогнозе карт на 5 мая 2025 года. Этот день может принести внезапные повороты и нестабильность, пишет slovofraza.com.

ВІДЕО ДНЯ

Козерог — Семёрка Мечей

Проявите изобретательность, но избегайте нечестности. Будьте внимательны к деталям и перепроверяйте информацию. Закройте старые долги.

Водолей — Десятка Мечей

День может быть тяжёлым из-за незавершённых дел. Отпустите прошлое, не зацикливайтесь на проблемах. Обратитесь за поддержкой и проведите вечер в тишине.

Рыбы — Туз Жезлов

Ощутите прилив энергии и мотивации для новых начинаний. Не бойтесь действовать, даже если не всё получится сразу. Главное — начать и не подавлять свои желания.

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Овен — Влюбленные

Эмоциональный день, требующий внутреннего выбора. Обсудите свои сомнения с близкими, избегайте импульсивных решений и осмыслите произошедшее вечером.

Телец — Сила

Проявите уверенность и стойкость, сохраняйте спокойствие. Будьте дипломатичны, не поддавайтесь на провокации. Примите помощь и помните о долгосрочных целях.

Близнецы — Император

День ответственности и лидерства. Наведите порядок, принимайте взвешенные решения, но учитывайте мнение окружающих. Возможна встреча с влиятельным человеком.

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Рак — Воздержание

Сохраняйте гармонию и баланс, будьте готовы к переменам. Контролируйте эмоции, действуйте мягко. Прислушайтесь к себе, найдите время для отдыха.

Лев — Дама Жезлов

Яркий, но эмоционально нестабильный день. Проявите гибкость, обуздайте темперамент. Возможен новый уровень в отношениях. Будьте собой.

Дева — Паж Кубков

Новые эмоции и творческие импульсы. Возможны сюрпризы, откровения или новости из прошлого. Будьте гибкими в общении и прислушивайтесь к своим чувствам.

Весы — Король Жезлов

Потребность в упорядочивании и контроле. Используйте харизму и стратегическое мышление. Не пытайтесь всё просчитать, прислушивайтесь к советам, но не злоупотребляйте авторитетом.

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Скорпион — Двойка Денариев

Состояние выбора, необходимость лавировать между делами. Оценивайте новые возможности, не сдавайтесь при трудностях. Небольшие усилия принесут плоды.

Стрелец — Туз Денариев

Благоприятная возможность для новых начинаний, особенно в финансовой сфере. Действуйте быстро, будьте ответственны.

Как писали «ФАКТЫ», ранее астрологи составили финансовый гороскоп на 5−11 мая 2025 года. А известный мольфар составил Таро-прогноз на этот период.

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