Финансовый гороскоп на 5−11 мая: кому богатство внезапно упадет на голову

Мольфар Макс Гордеев, поделившийся гороскопом на неделю с 5 по 11 мая, считает, что в целом этот промежуток времени пройдет благоприятно для многих людей.



В то же время другие астрологи оценили, насколько успешны попытки украинцев улучшить свои финансовые дела, пишет «Мета».

ВІДЕО ДНЯ

Овен

Реальную прибыль можно получить, если вы своевременно поделитесь своими идеями с нужными людьми. Не бойтесь рисковать, только один смелый шаг может кардинально изменить ситуацию с деньгами.

Телец

РЕКЛАМА

Если вы хотите финансовую стабильность, будьте дисциплинированы. Надо избегать импульсивных расходов, как бы соблазнительно не выглядела новая покупка. Ждите повышения или премии.

Близнецы

Готовьтесь к знакомствам и коммуникации с людьми, если хотите получить деньги. Не стоит отказываться от встреч, только один контакт сделает вам доступными новые источники дохода.

РЕКЛАМА

Рак

Если хотите инвестировать во что-то, делайте это грамотно. Вкладывайтесь в свое обучение или здоровье. Так вы можете компенсировать свои расходы новыми возможностями.

Лев

Ваша харизма будет привлекать не только внимание людей, но и финансы. Не стесняйтесь презентовать свои наработки, так вы сможете добиться успеха. Но будьте осторожны в масштабных решениях.

РЕКЛАМА

Дева

Используйте аналитический подход к финансовым делам, чтобы понять, куда теряются ваши деньги. Только так вы сможете изменить ситуацию. Возможно, вам вернут старый долг.

Весы

Лучше решать все проблемы, связанные с деньгами, в сотрудничестве с другими. В одиночку действовать небезопасно, найдите себе партнеров или учителей. Совет опытного человека поможет избежать плохих последствий.

Скорпион

Неделя не будет стабильной. Вы одновременно можете получить как неожиданные поступления, так и внезапно потратить их. Отложите часть денег и ничего не подписывайте в этот период.

Стрелец

Дополнительные источники дохода откроются из-за хобби или дополнительной работы. На этой неделе будьте готовы действовать с энтузиазмом, но не стоит тратить его на все подряд.

Козерог

Ваши усилия начнут приносить вам приятные плоды. Преимуществом, в первую очередь, будут ваша выдержка и выносливость. Лучше уделить внимание долгосрочному планированию.

Водолей

Чтобы деньги никуда не убегали, попробуйте нестандартный подход к оптимизации затрат. К примеру, посмотрите на свой бюджет с неожиданной точки зрения. Уделите внимание финансовой грамотности.

Рыбы

Деньги придут к вам благодаря творчеству и интуиции, доверьтесь своим чувствам и видению. Если вы уже давно задумывались о том, чтобы зарабатывать на своем таланте, самое время действовать.

Напомним, что ранее известный мольфар поделился ритуалом, который сработает очень быстро и принесет действительно экстренные деньги.

343

Читайте нас в Facebook