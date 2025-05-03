Таро-прогноз от мольфара на 5 — 11 мая: Ракам — «Паж Пентаклей», Девам — «Императрица», а Козерогам — «Король Мечей»

Мольфар Макс Гордеев, ранее поделившийся действенным ритуалом, помогающим притягивать в дом изобилие, сделал расклад на картах Таро на предстоящую неделю.



Точный прогноз публикует украинское издание.

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Овен (21 марта — 19 апреля) — Карта Таро: Шут



Овны на этой неделе выбирают свободу, сделают шаг в неизвестное. Не бойтесь начать что-то с чистого листа, даже если нет гарантий. В этот раз риск будет оправдан.

Телец (20 апреля — 20 мая) — Карта Таро: Восьмерка Кубков

Тельцы будут на пороге внутреннего поиска, но для этого нужно уйти от привычного. Не оглядывайтесь на прошлое, оно уже ушло, двигайтесь вперед.

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Близнецы (21 мая — 20 июня) — Карта Таро: Рыцарь Мечей

Для Близнецов неделя будет активной, с неожиданными событиями. Вы все время будете в движении, в борьбе. События могут требовать жестких решений — оставайтесь честными и не рассеивайте энергию по пустякам.

Рак (21 июня — 22 июля) — Карта Таро: Паж Пентаклей

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Перед Раками неделя открывает новые практические возможности. Следует прислушиваться к советам и быть открытыми к знаниям. Даже небольшой шанс сейчас может принести значительные плоды в будущем.

Лев (23 июля — 22 августа) — Карта Таро: Шестерка Мечей

Львам неделя принесет облегчение и постепенный выход из сложного состояния. Можно оставить позади тревожную ситуацию. Позвольте себе не тянуть прошлое, а смело смотреть в будущее.

Дева (23 августа — 22 сентября) — Карта Таро: Императрица

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Для Дев хорошее время для творческих начинаний, создания красоты вокруг или углубления связей в семье. Это неделя вдохновения и любви.

Весы (23 сентября — 22 октября) — Карта Таро: Десятка Жезлов

Весы взяли на себя слишком много обязанностей или ответственности. Пора отпустить то, что истощает. Распределите нагрузку, делегируйте качество дела окружающим.

Скорпион (23 октября — 21 ноября) — Карта Таро: Двойка Пентаклей

Скорпионы будут балансировать между несколькими делами или эмоциями. Иногда жизнь просит удержать равновесие. Позвольте себе грациозно держать баланс, даже если снаружи все выглядит нестабильным.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря) — Карта Таро: Девятка Пентаклей

Для Стрельцов неделя личной стабильности, материального благополучия и независимости. Следует позволить себе насладиться результатом. Также это хорошее время для заботы о теле, красоте, пространстве вокруг.

Козерог (22 декабря — 19 января) — Карта Таро: Король Мечей

Козерогам придется принимать решение, руководствуясь не эмоциями, а холодным умом. Помните о силе анализа и доказательств, а также ответственности за принятые решения.

Водолей (20 января — 18 февраля) — Карта Таро: Семерка Кубков

Перед Водолеями откроется множество вариантов, не исключены лишние иллюзии, соблазн. Не делайте выбор наспех. Определите подлинные желания, а не навеянные окружением.

Рыбы (19 февраля — 20 марта) — Карта Таро: Паж Жезлов

Для Рыб — неделя открытий, новых идей и непринужденного вдохновения. Вы в начале правильного пути. У вас появится желание выйти из зоны комфорта, изучить новое, загореться идеей. Не бойтесь экспериментировать.

Кроме того, учитывая, что майские праздники заканчиваются, а до лета осталось меньше месяца, господин Гордеев рассказал, как можно существенно похудеть до наступления сезона отпусков.

Также напомним, что известная астролог Людмила Булгакова специально для «ФАКТОВ» составила гороскоп на май для всех знаков зодиака. По мнению Людмилы, месяц принесет удачу и благополучие жителям Земли, он считается одним из самых благоприятных в году.

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