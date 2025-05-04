Тиграм Судьба готовит приятный сюрприз, а Козам предстоит непростой выбор: восточный гороскоп на неделю 5 — 11 мая

Специалисты по Восточным прогнозам составили гороскоп на неделю (с 5 по 11 мая). Их советы помогут максимально использовать энергию этого периода, пишет slovofraza.com.

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Крыса

Сосредоточьтесь на саморазвитии. Учеба, спорт, новые навыки будут полезны. Избегайте скуки, апатии, споров и провокаций. Сохраняйте спокойствие и мудрость.

Бык

Примите неподвластное, измените восприятие. В общении не пытайтесь переделать других. Примите людей или ограничьте контакт. Освободитесь от токсичных связей, будьте внимательны и доброжелательны.

Тигр

Ожидаются внутренние перемены. Будьте верны себе. Возможны приятные сюрпризы и возможности. Осуществление давних желаний вероятно. Ждите знаков и не бойтесь нового.

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Кролик

Очень важна информационная гигиена важна. Избегайте обсуждений планов. Остерегайтесь завистников и риска повторения ошибок. Взвешивайте решения, доверяйте интуиции.

Дракон

Начало недели может быть грустным, но эмоции временны. Не погружайтесь в переживания. Не корите себя за прошлое, смотрите вперед, ищите радость и благодарность.

Змея

Неделя чувств и встреч, особенно в любви. Будьте открыты и инициативны. Активный период в работе, вкладывайте энергию. Действуйте смело и масштабно.

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Лошадь

Помощь другим важна, но не забывайте о себе. Разумно расставляйте приоритеты. Скромность — ваше украшение. Избегайте крайностей и сохраняйте баланс.

Коза

Сделайте выбор между работой и семьей. Будьте гибче в общении, откажитесь от старых шаблонов. Экспериментируйте в социальном плане, избегайте конфликтов. Перемены будут к лучшему.

Обезьяна

Стоит быть внимательными к новым знакомствам. Первое впечатление может быть обманчивым. Гибкость и адаптация помогут. Подстраивайтесь под обстоятельства, не упустите шанс. Открытость, дипломатия, проницательность — залог успеха.

Петух

Обаяние и уверенность откроют двери. Не будьте излишне категоричны. Будьте мягче, берите ответственность за свои ошибки. Сохраняйте достоинство.

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Собака

Возможны сложности, но спокойствие поможет их преодолеть. Философски смотрите на события. Живите настоящим, радуйтесь мелочам. Налаживайте семейные отношения, общайтесь с друзьями.

Свинья

Нужно проявить внимательность в новых контактах. Доброжелательность не должна быть наивностью. Также стоит быть осторожными с финансами и избегать споров. Конец недели подойдет для отдыха дома.

Как писали «ФАКТЫ», ранее астрологи составили финансовый гороскоп на 5−11 мая 2025 года. А мольфар составил Таро-прогноз на этот период.

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