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Умер легендарный экс-игрок «Реала» и сборной Испании (фото, видео)

18:54 4 мая 2025
Рафаэль Рульян

Легендарный экс-баскетболист «Реала» и сборной Испании Рафаэль Рульян скончался в возрасте 73 лет после продолжительной болезни, сообщает официальный сайт Королевского клуба. Ранее не стало украинского олимпийского чемпиона по баскетболу Анатолия Поливоды.

Центровой с ростом 207 см Рульян за 18 сезонов в майке «Реала» выиграл три Кубка европейских чемпионов, четыре Межконтинентальных кубка ФИБА, один Кубок обладателей кубков, 14 титулов чемпиона Испании, девять национальных кубков, а также один Суперкубок Испании.

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В составе сборной Испании Рульян провел 162 матча, стал вице-чемпионом Европы 1973 года и участвовал в Олимпийских играх-1972 в Мюнхене.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что умер прославленный олимпийский чемпіон по баскетболу, трижды признававшийся лучшим в Европе.

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Фото из соцсетей

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