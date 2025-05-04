Легендарный Роберт Де Ниро потерял сына. Но обрел дочь

Американский актер Роберт Де Ниро, звезда фильмов «Американская афера» и «Крестный отец», недавно почти переставший смотреть фильмы, прокомментировал трансгендерный переход своей дочери Эйрин, пишет Variety.

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«Я любил и поддерживал Аарона как своего сына, а теперь я люблю и поддерживаю Эйрин как свою дочь. Я не знаю, в чем проблема. Я люблю всех своих детей», — заявил Де Ниро.

Ранее в интервью Эйрин Де Ниро обсудила «вступление в эту новую идентичность», а также то, как она росла одним из семи детей в семье Де Ниро. Она благодарила, что родители оберегали ее приватность и подарили «нормальное детство».

Кроме того, Эйрин Де Ниро призналась, что ее вдохновила на публичное обнародование ее перехода известная актриса Лаверна Кокс.

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Как писали «ФАКТЫ», в 2023 году голливудский актер Роберт де Ниро отпраздновал свое 80-летие. Юбиляр собрал близких друзей в ресторане Locanda Verde в Нью-Йорке. Папарацци удалось сделать несколько фотографий, благодаря которым поклонники кинозвезды узнали, кого Роберт пригласил на вечеринку.

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