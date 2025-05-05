39.67 / 40.33 45.23 / 45.94
архив
ПОИСК
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Спорт

Абсолютный чемпион мира зевнул нокдаун, но ответил с лихвой: видеообзор крутого боя в Лас-Вегасе

9:36 5 мая 2025
Рамон Карденас и Наоя Иноуэ

В ночь на понедельник, 5 мая, на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе (США) состоялся крутой бой между абсолютным чемпионом мира в легчайшем (до 53,5) и втором легчайшем весе (до 55,3 кг) японцем Наоей Иноуэ (30 побед, 27 из них — нокаутом) и неуступчивым американцем Рамоном Карденасом (26 побед, 14 из них — нокаутом, 2 поражения).

Легенда бокса по прозвищу Монстр, который впервые за четыре года дрался за пределами Японии, похоже, не слишком собрано начал поединок. Во втором раунде Карденас разбил ему нос, а затем и вовсе отправил в нокдаун (второе в карьере падение Наои). Американец с мексиканскими корнями настолько увлекся своими очень даже успешными атаками, что в 6-й трехминутке зевнул правый кросс и был близок к досрочному поражению, но устоял. Правда, в 7-м раунде «оживший» чемпион отправил Карденаса в нокдаун, а в 8-м серией ударов заставил рефери остановить поединок. Иноуэ отпраздновал 27-ю в карьере досрочную победу (11-ю подряд) и в бою, который смело может претендовать на противостояние года, защитил титул «абсолюта» во втором легчайшем весе.

Добавим, что 32-летний Наоя Иноуэ дебютировал на профессиональном ринге в 2012 году и уже в шестом поединке стал чемпионом мира, завоевав титул WBC в первом наилегчайшем дивизионе (до 49 кг). Впоследствии японец стал чемпионом во втором наилегчайшем весе (до 52,2 кг), а еще абсолютным чемпионом в легчайшем (до 53,5 кг) и втором легчайшем весе (до 55,3 кг).

РЕКЛАМА

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Наоя Иноуэ ярко нокаутировал соперника в бою за два титула чемпиона мира.

Фото X Top Rank Boxing

РЕКЛАМА

391

Читайте нас в Facebook

РЕКЛАМА
Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

дрон Ланцет

Неудобно получилось: в россии на заводах по изготовлению «Ланцетов» и «Искандеров» обнаружили оборудование из Южной Кореи

Карты Таро. Фото esotera.space

Ждите слезы счастья и великой радости: Таро назвали знаки Зодиака, которым нереально повезет на новой неделе

Малосольные огурцы. Фото&nbsp;— видео скрин

Малосольные огурцы за 10 минут: секреты шеф-повара со стажем

Ганеша

Так говорит Ганеша: что обещает Восточный гороскоп на неделю с 5 по 11 мая

Следующий материал
Новости партнеров
Карта сайта