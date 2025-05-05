Абсолютный чемпион мира зевнул нокдаун, но ответил с лихвой: видеообзор крутого боя в Лас-Вегасе

В ночь на понедельник, 5 мая, на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе (США) состоялся крутой бой между абсолютным чемпионом мира в легчайшем (до 53,5) и втором легчайшем весе (до 55,3 кг) японцем Наоей Иноуэ (30 побед, 27 из них — нокаутом) и неуступчивым американцем Рамоном Карденасом (26 побед, 14 из них — нокаутом, 2 поражения).

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Легенда бокса по прозвищу Монстр, который впервые за четыре года дрался за пределами Японии, похоже, не слишком собрано начал поединок. Во втором раунде Карденас разбил ему нос, а затем и вовсе отправил в нокдаун (второе в карьере падение Наои). Американец с мексиканскими корнями настолько увлекся своими очень даже успешными атаками, что в 6-й трехминутке зевнул правый кросс и был близок к досрочному поражению, но устоял. Правда, в 7-м раунде «оживший» чемпион отправил Карденаса в нокдаун, а в 8-м серией ударов заставил рефери остановить поединок. Иноуэ отпраздновал 27-ю в карьере досрочную победу (11-ю подряд) и в бою, который смело может претендовать на противостояние года, защитил титул «абсолюта» во втором легчайшем весе.

Добавим, что 32-летний Наоя Иноуэ дебютировал на профессиональном ринге в 2012 году и уже в шестом поединке стал чемпионом мира, завоевав титул WBC в первом наилегчайшем дивизионе (до 49 кг). Впоследствии японец стал чемпионом во втором наилегчайшем весе (до 52,2 кг), а еще абсолютным чемпионом в легчайшем (до 53,5 кг) и втором легчайшем весе (до 55,3 кг).

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Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Наоя Иноуэ ярко нокаутировал соперника в бою за два титула чемпиона мира.

Фото X Top Rank Boxing

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