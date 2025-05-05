Рекорд Мадонны побит: Леди Гага собрала на пляже в Рио более 2 миллионов зрителей

Исполнительница Леди Гага, за деятельностью которой внимательно следит известная учительница по вокалу из Ровно, дала на днях бесплатный концерт на крупнейшей концертной площадке Бразилии — пляже Копакабана в Рио-де-Жанейро.



По словам организаторов, событие стало одним из самых массовых в истории — его посетили более 2,1 миллиона человек. В то время как прошлогоднее шоу Мадонны тут же собрало 1,6 миллиона зрителей, став самым посещаемым концертом звезды, пишут СМИ.

ВІДЕО ДНЯ

Кроме того, Леди Гага умудрилась опередить даже The Rolling Stones — легендарная рок-группа собрала 18 февраля 2006 года на Копакабане около 2 миллионов зрителей. Но не дотянула до рекорда Рода Стюарта — его шоу, состоявшееся на знаменитом пляже 31 декабря 1994 года, собрало 4,5 млн. человек. зрителей. Именно оно считается самым массовым в истории.

Лучшие места на пляже зрители начали занимать на рассвете.

РЕКЛАМА

Некоторым удалось увидеть певицу накануне — CNN Brazil сообщило, что Леди Гага без предупреждения устроила живую репетицию на площадке вечером в пятницу. Артистка тепло обратилась к удивленным отдыхающим на пляже и выразила радость по поводу долгожданной встречи с бразильскими фанатами. Предыдущее выступление певицы в этой стране состоялось в 2012 году.

РЕКЛАМА

За пару дней до концерта в Рио стало еще многолюднее, чем обычно — многие туристы прилетели именно ради концерта. Часть зрителей заморочилась с костюмами — люди приходили в нарядах со ссылками на образы Леди Гага из клипов Poker Face, Born This Way, Bad Romance.

Впечатляющая концертная программа во многом повторяла перфоманс для фестиваля Coachella, состоявшегося неделей ранее. Оба выступления прошли в рамках промо-мероприятий для недавнего вышедшего шестого сольного альбома певицы Mayhem. Далее Леди Гага отправится в мировое турне в его поддержку.

РЕКЛАМА

Напомним, что певица славится экспериментами с собственным образом — вплоть до того, что в пылу копирует предшественников из других стран.

240

Читайте нас в Facebook