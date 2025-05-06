«Смысл моей жизни»: известный шеф-повар о своих чувствах (фото)

Популярный шеф-повар, экс-судья проекта «МастерШеф» Лиза Глинская, недавно обратившаяся к россиянам, очаровала фотографиями дочерей. Напомним, осенью 2024 года Лиза стала мамой — она родила двух девочек. На своей странице в социальной сети шеф-повар выложила фотографии улыбающихся дочерей Полины и Соломии и призналась, что они стали смыслом ее жизни.

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«Сегодня смыслу моей жизни, моим девочкам — 6 месяцев, они так разные, так интересно за ними наблюдать! — написала Лиза. — Каждый день что-то новенькое) крошечки мои».

"Каждый день что-нибудь новенькое", - написала Лиза

На фотографии отреагировали подписчики шеф-повара, поздравили ее и заметили, что девочки очень похожи на папу.

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"Они так разные, так интересно за ними наблюдать", - написала счастливая мама

«Уже видно, что будут очень веселые и жизнерадостные девочки», — написали в комментариях.

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«Папины красавицы, пусть растут здоровые и счастливые», — пожелали в ответ.

«Поздравляем вас и девочек, — присоединились к поздравлениям. — Пусть обязательно будет все вкусненько и веселенько. Пусть узнают только прекрасное в этом мире».

«И нам настроение подняли своими волшебными улыбками», — поделились впечатлениями.

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Ранее «ФАКТЫ» рассказывали, что сеть в восторге от видео популярного шеф-повара.

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