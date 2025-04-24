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«Заболотные, вас проклинаю!»: украинские звезды отреагировали на очередной массированный обстрел Украины

13:31 24 апреля 2025
Шеф-повар Лиза Глинская с дочерью. Фото из Instagram

Украинские звезды отреагировали на массированный ракетный обстрел Украины россией. На своих страницах в социальной сети известные украинцы рассказали, что пережили в страшную ночь на 24 апреля в разных уголках страны, и поделились страшными фотографиями последствий террористического акта россиян. Многие сообщения были на английском языке, чтобы донести правду о преступлениях россии людям за границей.

Известный шеф-повар Лиза Глинская поделилась отчаянным сообщением о том, как пережила ракетный обстрел вместе с двумя маленькими дочками.

«Мои дети, особенно Мия, очень пугаются громких звуков, она подпрыгивает, как мячик, — написала Лиза. — Я пытаюсь закрыть ей ушки, но такая сильная вибрация по всему телу из-за взрывов, и эти закрывания ушей просто ничто… Услышала шахед, схватила Мию, побежала к Поле, она проснулась… плачет… снова взрывы, закрываю Мии уши, кормлю Полю, чтобы успокоить… взрывы… Мия начинает плакать… успокаиваю Мию… тишина… где-то тут до меня доходит, что напугана, внутри все дрожит, надо как-то успокоиться, потому что дети все чувствуют, успокоиться… новости… снова летит… снова повышенная опасность… и я не знаю, как положить детей в кроватку, как положить детей… как их отпустить…»

Победительница проекта «Холостяк» Инна Белень пережила атаку в родном Харькове, также находившемся под массированным обстрелом россиян.

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«Идет уже четвертый час этого кошмара, — написала Инна. — Я — украинка. Я выбрала жить в Украине. Но есть одно „но“. Мне не дают жить в моей стране. Меня сознательно обижают в моей стране. Пугают, уничтожают, бомбят. Я не уеду. Но давайте честно — это ненормально: ежеминутно доказывать, что я имею право просто жить».

Сообщение победительнице проекта «Холостяк» Инны Белень в Instagrami

Танцовщик Евгений Кот в своем сторис обратился к американцам, которые вроде бы пытаются приблизить мир.

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«Американцы, вы лучшие переговорщики! — написал Евгений. — Вы приближаете мир! Сидим под лестницей и чувствуем это! Особенно чувствует это моя девятимесячная дочь! Заболотные, вас проклинаю уж очень долгое время!»

Сообщение танцовщика Евгения Кота в Instagram

«Киев, долбанный ад», — коротко подписал ужасные кадры с разрушениями ведущий «Холостяка» Григорий Решетник.

Сообщение ведущего шоу "Холостяк" Григория Решетника в Instagram

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«Ужасная ночь, ужасное утро… боль и злость», — поделилась чувствами певица Наталья Могилевская.

Сообщение певицы Наталии Могилевской

«Конченные!!!» — отреагировала артистка Надя Дорофеева.

Сообщение певицы Нади Дорофеевой в Instagram

«Очень страшная ночь… нет слов, одни…» — не сдерживался дизайнер Андре Тан.

Сообщение дизайнера Андре Тана в Instagram

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что популярная актриса попала под обстрел в Одессе.

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