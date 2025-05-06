Идите в… суд: почему «молодые» пенсионеры потеряли в деньгах после мартовской индексации

Эксперт по пенсионным вопросам Сергей Коробкин, ранее объяснявший нюансы ежегодной индексации пенсионных выплат в марте, рассказал, почему некоторые пенсионеры после пересчета получают не те суммы, на которые они рассчитывали.

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Так, издание «На пенсии «размещает ответ эксперта на вопросы пенсионера, вышедшего на заслуженный отдых в 2020 году по возрасту. До индексации этого года его пенсия без надбавок составляла 4 396 гривен, а надбавка составляла 505 гривен.

«С 1 марта после индексации основной размер пенсии увеличился на 11,5%, как и и предполагалось: 4 396×1,115 = 4 901 гривна. Вроде бы все правильно. Но дальше что-то пошло не так. Если добавить еще надбавки в размере 505 гривен, то общий размер пенсии должен был быть 5 340 гривен, а вышло 5 025, то есть на 315 гривен меньше. То ли пропустили по опрометчивости, то ли умышленно — высчитали доплаты по 100 гривен, которые начислялись в течение 2022−2024 годов как индексация?» — спросил читатель.

По словам Сергея Коробкина, с подобными ситуациями часто сталкиваются «молодые» пенсионеры — недавно вышедшие на заслуженный отдых люди. Такое происходило и в прошлые годы.

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Эксперт напомнил, что для исчисления пенсии применяется показатель средней зарплаты по Украине за три года, предшествующие году назначения пенсии. И чем позже назначена пенсия, тем выше этот показатель, потому что средняя зарплата в стране растет ежегодно.

«Смысл индексации состоит в том, чтобы „подтянуть“ к более современным размерам прежде всего те пенсии, которые назначались давно. Фактически во время индексации увеличивается именно зарплата, которая подставляется в формулу расчета. Пенсии, которые были назначены в последние 3−4 года, фактически не индексировали, потому что зарплата, которая бралась для их вычислений, была больше, чем в застаревших пенсиях. Но чтобы не обижать тех, кто ушел на пенсию относительно недавно, в правительстве решили в течение этих последних лет добавлять „утешительные“ индексационные надбавки в твердых размерах по 100−135 гривен. Со временем выяснилось, что эти надбавки установлены временно. И теперь пенсии, назначенные в 2020 году, начали индексировать на общих основниях, а ранее установленные доплаты постепенно снимоают», — объясняет Сергій Коробкин и добавляет, что с пенсии читателя доплаты убраны сознательно: «Основной размер пенсии действительно увеличили, но часть предыдущих доплат сняли. Между прочим, это яркий пример того, когда общий размер пенсии увеличивается явно меньше, чем на анонсированные 11,5%».

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В ПФУ это считают законным, но эксперт напоминает о решении Верховного Суда от 27 января 2025 года, которым действия Пенсионного фонда признаны неправомерными. Речь идет именно о пенсиях, назначенных в 2020—2023 годах. Суд признал, что такие пенсии необходимо индексировать наа общих основаниях, а не так, как это делалось в предыдущие годы. Но правительство, по словам Сергея Коробкина, прислушалось к этому решению лишь частично и продолжает делать по-своему.

«Итак, получить полноценную индексацию ушедшим на пенсию после 2019 года теперь можно только через суд, обращаясь туда в индивидуальном порядке», — резюмировал эксперт.

Ранее министр социальной политики Украины Оксана Жолнович объясняла, к каким пенсиям с этого года начали применять специальные коэффициенты снижения.

Фото Pixabay

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