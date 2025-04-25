Украинцам понижают пенсии: кого и почему это коснется

В то время как некоторые украинские пенсионеры могут лишиться возрастных надбавок, другие уже ощутили на себе снижение пенсионных выплат. Речь идет о получателях пенсий, чей размер превышает 23 610 гривен.

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Об этом в интервью OBOZ.UA сообщила министр социальной политики Украины Оксана Жолнович. По ее словам, с начала 2025 года к пенсиям на сумму свыше 23 160 гривен стали применять специальные коэффициенты снижения.

Как подчеркнула министр, это решение касается только очень больших пенсий и не затрагивает страховую часть, которую человек заработал своими взносами. Также эти ограничения не касаются участвовавших в боевых действиях военных и пенсий семей погибших защитников.

Цель таких ограничений — сделать систему более справедливой и уменьшить разрыв между назначаемыми по специальным законам пенсиями и начисленными по общим правилам. И уже в январе это позволило уменьшить нагрузку на Пенсионный фонд почти на 120 миллионов гривен, а за год в ПФУ хотят сэкономить более миллиарда гривен, которые пойдут во исполнение обязательств перед всеми пенсионерами.

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В целом, по словам Оксаны Жолнович, сегодня самая большая пенсия в Украине составляет 51 042 грн. В основном это специальные пенсии, которые начисляются по-новому, например, для военных. При этом, как писали «ФАКТЫ», мартовская индексация выплат военным пенсионерам ограничилась 1500 гривнами.

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