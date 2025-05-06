«Сливал» кординаты штабов: контрактник из боевой бригады ВСУ на Харьковщине оказался «кротом» российского ГРУ

СБУ задержала очередного российского «крота» в рядах ВСУ — бригада, в которой служил российский агент, выполняла задачи в зоне боевых действий в Харьковской области.

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«Предатель „сливал“ оккупантам локации боевого соединения, в котором проходил службу на Купянском направлении. Поэтапно задокументировано, как агент мессенджером выходил на куратора из российского гру и передавал ему координаты своего и других подразделений с передовой. Больше всего врага интересовали координаты штабов, запасных командных пунктов, укрепрайонов и огневых позиций Сил обороны Украины», — сообщает Служба безопасности Украины.

По геолокациям, предоставленным врагу предателем, россияне готовили ракетно-бомбовые удары. А агент гру перед ударами должен был выйти из периметра огневого поражения. Впрочем, реализацию враждеских замыслов предтвратила военная контрразведка СБУ. Локации Сил обороны были обезопасены, а предатель задержан недалеко от линии боевого столкновения.

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Следователи выяснили, что контрактник был дистанционно завербован оккупантами в январе этого года. Его куратор — сотрудник военной разведки рф, находящийся на передовой восточного фронта.

Злоумышленнику сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения), он взят под стражу без права внесения залога. Российскому агенту грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Напомним, что недавно правоохранители разоблачили и задержали российского агента — чиновника Государственного космического агентства, который сливал врагу информацию о страгетических предприятиях и предоставлял доступ к секретным спутниковым снимкам.

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Фото СБУ

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