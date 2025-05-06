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Украина

Самый мощный калибр ВСУ: плюсы и минусы 70-летнего оружия

19:47 6 мая 2025
миномет М-240. Фото из тг-канала https://t.me/mag_vodogray

В рядах ВСУ все чаще стали замечать весьма старые образцы вооружения, что особенно касается артиллерии. Однако наряду с возрастом такие образцы имеют то преимущество, что они являются самым мощным калибром артиллерии в ВСУ.

Так, на вооружении 3-й отдельной штурмовой бригады появился 240-мм миномет М-240 производства СССР начала 1950-х годов. В настоящий момент этот миномет является самым крупным калибром в артиллерии ВСУ, не считая ракет.

М-240 начали производить в середине 1950-х годов с целью быстро насытить армию СССР мощными орудиями, так как производство пушек и гаубиц было более дорогим, сложным и длительным процессом. В результате получился самый крупнокалиберный миномет, что имеет как плюсы, так и минусы.

Так, к преимуществам М-240 относятся:

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  • мощный боеприпас, представленный целым рядом минометных мин, в числе которых даже ядерная 3БВ4, чей взрыв равен одновременному подрыву 2000 тонн тротила;
  • меньший вес (около 4 тонн) в сравнении с тогдашними гаубицами калибром 203 мм (не менее 10 тонн);
  • простота и дешевизна в производстве при сравнении с гаубицами и пушками.

К минусам, особенно в современной войне относятся:

  • большой вес минометных мин, что при заряжании вручную снижает скорострельность и сильно утомляет расчет из 11 человек;
  • малая дальность стрельбы, до 9,5 км обычной миной, с возможностью стрельбы до 16 км реактивной;
  • малая подвижность, что заставляет оборудовать стационарные позиции и хорошо их укреплять.

Как подчеркивает сайт «Милитарный», работа с минами 53-ВФ-864, вес которых составляет 162,7 кг (130,7 кг — мина, 32 кг — заряд), утомляет расчет из 11 человек. Боевая скорострельность не превышает одного выстрела в минуту, даже несмотря на то, что пять человек принимают участие в процессе зарядки и подвоза боеприпасов на двухколесной платформе. На то, чтобы подготовить М-240 к открытию огня, требуется не менее 25 минут, и столько времени уходит на то, чтобы свернуть его в походное положение.

Учитывая это полученные недавно для ВСУ украинские буксируемые 155-мм гаубицы «Богдана» оказываются более эффективными, хотя и менее мобильными чем их самоходный вариант.

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