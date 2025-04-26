В ВСУ заметили 80-летнюю пушку: в чем ее минусы, и может ли она принести хоть какую-то пользу

В то время как в артиллерии оккупантов «засветилась» 70-летняя гаубица М30, в рядах ВСУ воюет еще более раритетный образец. Речь идет о 155-мм американской гаубице М114А1, о передаче которых ранее заявляли Греция и Португалия.

ВІДЕО ДНЯ

Фото и видео орудия разместили на одном из украинских Telegram-каналов. Его авторы отмечают, что гаубица была разработана еще во времена Второй мировой войны в 1941-м году и это первое зафиксированное появление М114А1 в Украине.

Как отмечает издание Defence Express, американская гаубица имеет массу недостатков, которые осложняют ее практическое применение:

малую дальность стрельбы в 14,6 км из-за короткого ствола в 24 калибра (около 4,8 метра), в то время как 152-мм Д-20 (производилась с 1953 года) стреляет на 17,4 км;

низкая скорострельность около 2 выстрелов в минуту, что делает орудие уязвимым для ответного огня, так не позволяет сделать быстро несколько выстрелов и сменить позицию;

возраст в 80 лет, что делает актуальным вопрос наличия запасных частей и артиллерийских стволов для них.

По мнению Defence Express, компенсировать эти недостатки можно, например, вкопав М114А1 в землю, что усилит защиту гаубицы, обеспечив расчету относительно безопасную позицию. Вторым способом может стать модернизация ствола гаубицы с его удлинением до 39 калибров (6,05 м), что позволит увеличить дальность обычным снарядом до 18 км, а специальными даже до 32 км. Однако это требует времени и производственных мощностей, и потому маловероятно.

РЕКЛАМА

Вместе с тем, даже новейшие артсистемы не являются гарантией того, что они не будут уничтожены. Так ВСУ уничтожили уже как минимум 2 новейшие российские САУ «Мальва», являющиеся копией украинской «Богданы».

РЕКЛАМА

908

Читайте нас в Facebook