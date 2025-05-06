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Деньги

Экспортеры, причастные к зерновым схемам, возместили в бюджет 1,3 млрд грн, — руководитель детективов БЭБ Ткачук

14:11 6 мая 2025
Александр Ткачук, руководитель детективов БЭБ

Детективы Бюро экономической безопасности Украины обеспечили возмещение рисковыми экспортерами 1,3 млрд грн нанесенного бюджету ущерба. Подавляющее большинство из них вывозили аграрную продукцию, в том числе зерно. Об этом сообщил глава Главного подразделения детективов БЭБ Александр Ткачук во время встречи с народным депутатом Украины Владимиром Цабалем. Последний недавно был избран заместителем главы временной следственной комиссии по расследованию возможных нарушений законодательства, связанных с невозвратом валютной выручки в Украину.

В ходе мероприятия участники обсудили дальнейшее сотрудничество между бюро и созданной ВСК Верховной Рады Украины, а также тенденции, которые наблюдают специалисты БЭБ после введения «режима экспортного обеспечения». По данным аналитиков бюро, количество рисковых экспортеров уменьшилось. В первую очередь это связано с тем, что с недавних пор экспорт могут осуществлять исключительно субъекты, зарегистрированные плательщиками НДС, а все цепочки поставок проверяются до вывоза продукции с территории Украины, полагают в БЭБ.

Руководитель детективов Бюро экономической безопасности Александр Ткачук отметил, что в течение прошлого года в рамках уголовных производств детективы территориальных подразделений и центрального аппарата БЭБ обеспечили возмещение в бюджет рисковыми экспортерами 1,3 млрд грн убытков.

Глава парламентского Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев заявил, что работа Бюро экономической безопасности в последние два года вызывает гораздо меньше претензий, а у самого бюро есть определенные достижения по нескольким направлениям.

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Ранее руководитель Главного подразделения детективов БЭБ Александр Ткачук заявил о создании контакт-центра для правообладателей. По его словам, это снизит оборот контрафакта.

На фото в заголовке: Александр Ткачук, руководитель детективов БЭБ

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