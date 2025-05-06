Чемпион мира по футболу умер в один день со своим легендарным тренером (фото, видео)

Чемпион мира по футболу 1978 года в составе сборной Аргентины Луис Гальван умер на 78-м году жизни, сообщает La Nation. Ровно год назад (день в день — 5 мая) не стало легендарного тренера той команды Сесара Луиса Менотти.

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Сообщается, что несколько недель назад Гальван был госпитализирован в одну из клиник в Кордове из-за заболевания почек, осложненного вирусом, который привел к пневмонии.

Практически всю свою клубную карьеру защитник провел в «Тальересе». С 503 матчами за 17 сезонов он по-прежнему является рекордсменом клуба из Кордовы.

На триумфальном для Аргентины ЧМ-1978 Гальван отыграл в центре обороны в паре со знаменитым Даниэлем Пасареллой во всех семи матчах, в том числе в победном финале против Нидерландов (3:1). Именно ему по итогам чемпионата мира ФИФА вручила награду Fair Play (приз «Честной игры»).

В составе сборной Аргентины он также играл на чемпионате мира 1982 года в Испании (бок о бок с Диего Марадоной). Всего за национальную команду защитник провел 34 матча.

После завершения карьеры Луис Гальван стал спортивным журналистом. В музее футбольного клуба «Тальерес» установлена статуя знаменитого футболиста.

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Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что легендарный вратарь сборной Аргентины умер в больнице после несчастного случая.

Фото из соцсетей



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