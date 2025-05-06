Это всегда управляло мной: Сальма Хайек назвала приоритет своей жизни

58-летняя культовая актриса рассказала, что нет ничего приятнее, чем наблюдать за тем, как твои дети растут и становятся независимыми. Она является матерью 18-летней дочери Валентины, которую родила от своего мужа Франсуа-Анри Пино, а также мачехой троих детей своего партнера, Франсуа, Матильды и Огюстена, пишет geo.tv.

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Сальма Хайек заявила, что наблюдение за тем, как все они вступают во взрослую жизнь, оказало большое влияние на ее карьеру, поскольку она отказалась от многих ролей, чтобы быть настоящей матерью, сделав свою семью приоритетом.

В интервью итальянскому изданию IO Donna она сказала: «Все мои дети, не только Валентина, теперь все независимы, и я этому рада. Я вложила в это много времени. Моя семья всегда была приоритетом. Это видно по моей карьере, за последние 18 лет я выбирала только роли, снятые преимущественно летом и в Европе. Мне не пришлось ничем жертвовать, а лишь лучше организовываться. Я осознаю, что еще так много нужно сделать. Уверена в том, что каждая история, которую я рассказываю, каждый проект, который я реализую, может изменить жизнь кого-то другого. Мне неинтересно рассказывать, что я делаю для других, мне интересно просто это делать. Изменениям не нужна реклама, им нужны действия. Это всегда руководило мной в жизни».

Объясняя, как она сейчас работает, звезда сериала «Взрослые» рассказала изданию: «Я работаю днем и ночью. Днем я даю интервью, провожу съемки или провожу различные встречи с фондами, с которыми сотрудничаю; ночью я заперта в офисе со своей продюсерской компанией, потому что на другой стороне океана день».

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