Белым дом не знал об остановке помощи Украине: СМИ назвали виновных в блокировании военных поставок Киеву

В начале президентства Дональда Трампа американские военные неожиданно упразднили одиннадцать рейсов, доставлявших артиллерийские снаряды и другое оружие для Украины. Как пишет Reuters, этот шаг вызвал вопрос как среди украинских, так и среди европейских чиновников, ведь ни о каком официальном прекращении помощи речь не шла.

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Внезапное предписание и непонятные мотивы

Решение об остановке отправки военных грузов поступило из офиса тогдашнего министра обороны США Пита Хегсета. Это произошло после встречи 30 января в Овальном кабинете, где Трамп обсуждал политику по Украине. Источники сообщают, что тема прекращения помощи Украине поднималась, но президент не предоставлял никаких прямых распоряжений.

Тем не менее, TRANSCOM — командование военных перевозок США — отметило в документах, что получило устный приказ от «SECDEF» (министра обороны) о прекращении полетов с грузами оружия. Уже 2 февраля украинские и европейские чиновники начали спрашивать о причинах задержки.

Финансовые потери и внутренние споры

Отмена рейсов обошлась TRANSCOM в 2,2 миллиона долларов, хотя официально в ответ на запрос военные заявили, что общие расходы составили 1,6 миллиона — один из отмененных рейсов не требовал никаких расходов.

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Как отмечает Reuters, в самом Пентагоне ситуация привела к кадровым изменениям. 15 апреля несколько главных советников Хегсета были уволены из — за обвинений в несанкционированном разглашении секретной информации. Министр обороны продолжает сталкиваться с проверкой, включая расследование Конгресса.

Непрозрачная коммуникация в администрации

Белый дом сообщил, что приказ об отмене рейсов был частью директивы Трампа, однако многие чиновники национальной безопасности, обычно принимающие участие в таких решениях, не знали об этом шаге. Важный вопрос состоит в том, имел ли сам Хегсет полномочия на такое радикальное мероприятие.

Источники сообщают, что небольшая группа сотрудников в Пентагоне, давно выступавших против военной поддержки Украины, могли посоветовать Хегсету поступать именно так. Однако другие чиновники отрицают факт прекращения помощи, называя это логистической паузой.

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Дальнейшие действия и возврат поставок

Несмотря на задержку, 5 февраля рейсы с оружием возобновились. В администрации объяснили временную паузу «внутренней политикой», не вдаваясь в подробности. Окончательное замораживание военной помощи официально вступило в силу 4 марта после объявления Белого дома.

По некоторым источникам советник по национальной безопасности Майкл Волц вмешался в ситуацию, чтобы отменить ограничения. Позже его заставили уйти в отставку, и его кандидатура рассматривается на должность посла США в ООН.

Что дальше?

Хотя поставки оружия, одобренные еще при администрации Байдена, возобновились, события вокруг февральской паузы оставляют открытым вопрос: изменится ли подход США к поддержке Украины в долгосрочной перспективе? Станет ли этот эпизод предвестником более значимых конфигураций в политике Вашингтона?

Ранее «ФАКТЫ» сообщали мнение аналитиков о том, выживет ли Украина без военной помощи США.

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