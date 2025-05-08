Трамп — единственный, кто принудит путина к переговорам, — Анджей Дуда

Единственным, кто может заставить российского диктатора путина сесть за стол переговоров, является президент Соединенных Штатов Америки. Об этом заявил президент Польши Анджей Дуда, сообщает Politico.

ВІДЕО ДНЯ

В интервью изданию Анджей Дуда призвал президента США Дональда Трампа усилить санкции против россии, чтобы заставить ее прекратить войну против Украины и заключить мир.

По мнению президента Польши, Трамп является единственным политиком, который якобы может заставить путина сесть за стол переговоров.

«Америка может использовать различные экономические инструменты, чтобы заставить россию придерживаться определенных действий. Так что если кто-то и способен заставить владимира путина заключить мир, то это Америка, президент Соединенных Штатов «, — считает Анджей Дуда.

РЕКЛАМА

Президент Польши уверен, что Трамп «осознал реальность» после последних переговоров с путиным, а также имеет «необходимые инструменты для блокирования фундаментальных интересов путина».

«Он видит, какова его позиция, и насколько он готов приобщиться к серьезным переговорам по завершению войны» , — выразил свою позицию польский президент.

Анджей Дуда также считает, что Дональд Трамп «имеет в своем распоряжении средства, чтобы заставить россию выполнять требования».

РЕКЛАМА

«Некоторые из этих средств могут быть очень радикальными, очень жесткими, я считаю, особенно разнообразные экономические инструменты. Но я убежден, что президент Дональд Трамп способен их реализовать» , — подчеркнул Дуда.

Ранее президент Польши Анджей Дуда утверждал, что «радикальные» шаги администрации США по войне в Украине «принесут мир в нашу часть Европы».

«Я глубоко верю, что это будет хорошее будущее» , — уверял он.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», комментируя конфликт в Белом Доме между Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским, Анджей Дуда заявил, что переговорный процесс между Украиной и США зашел в «тупик». При этом Дуда отметил, что Польша и другие союзники Украины должны продолжать поддерживать Киев.

РЕКЛАМА

126

Читайте нас в Facebook