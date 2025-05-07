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«Я свободен»: популярный певец закрыл судебное дело с продюсером

17:58 7 мая 2025
Виталий Козловский

Популярный певец и военный Виталий Козловский сообщил новость, которой он ждал тринадцать лет. Ровно столько длилось судебное дело между Козловским и его бывшим продюсером Игорем Кондратюком по поводу авторства. Ранее продюсер грубо ответил на предложение мирного соглашения. На своей странице в социальной сети Виталий написал, что наконец-то дело закрыто и все его старые хиты принадлежат только ему.

«Я свободен от Кондратюка! - сообщил Виталий Козловский. — С сегодняшнего дня все судебные дела закрыты. Все мои старые хиты принадлежат мне.

Спасибо всем, кто верил и ждал. I'll be back с Шекспиром (и не только с ним). Уже очень скоро!"

Козловский намекнул, что в ближайшее время снова будет петь свой хит «Шекспир». Подписчики поздравили артиста с отличной новостью и признались, что ждут старых хитов.

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«Боже, поздравляю, Виталик», — прокомментировала актриса Наталья Денисенко.

«Боже! Сколько лет это длилось, Виталя? —  отреагировала актриса и давняя подруга певца Ольга Сумская. — Наконец-то!»

«А небо плачет грозами, грозами… столько хороших песен снова на повтор, как в студенческие годы», — ностальгировали поклонники.

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«Замечательный день! — поделилась чувствами жена Виталия Юлия. — И замечательное ощущение, когда твое с тобой, так, как должно быть! Споем так споем! Люблю и всегда верю в тебя!»

Ранее «ФАКТЫ» писали, что Виталий Козловский признавался, что Кондратюк забирает всю его военную зарплату

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