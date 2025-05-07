Сердце остановилось на уроке физкультуры: на Полтавщине умер 13-летний ученик

На уроке физкультуры умер 13-летний подросток, который был активным спортсменом, но после пробежки его сердце остановилось.

Об этом пишет «Общественное».

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Трагедия произошла в лицее № 6 города Пирятина Полтавской области.

По словам директора школы Николая Василенко, Станислав вместе с классом пробежал два круга дистанцией 500 метров и присел, а затем упал без сознания. Учителя и школьный медик пытались реанимировать молодого человека, но сердце не удалось запустить.

«Скорая» прибыла через 5 минут.

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«Прибежали учащиеся седьмого класса и сообщили, что их однокласснику стало плохо. Ученик находился в бессознательном состоянии, сердечная деятельность и дыхание отсутствовало. Он не реагировал ни на какие раздражители. Делали искусственную вентиляцию легких, косвенный массаж сердца. Использовали кардиограф, показавший, что сердечная деятельность отсутствует» , — отметил медик Александр Воробей.

Директор лицея сообщил, что мальчик регулярно занимался боксом — трижды в неделю — и не имел жалоб на самочувствие. Однако в феврале этого года он дважды заболел ОРВИ.

«Недавно он приехал с соревнований по боксу, где завоевал второе место. Два года он занимался боксом. Много он тренировался, много бегал по стадиону. Очень часто видели, как он проводил тренировку. Родился 3.03.2012. И так случилось, что 5.05.2025 его постигла такая ужасная смерть. Сегодня у нас для средней и старшей школы дистанция, мы все планируем пойти к нему на похороны», — заявил директор учебного заведения.

Врач заведения отметил, что медицинское освидетельствование школьник проходил 20 августа 2024 года.

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«У него была поставлена группа здоровья вторая подготовительная, но в связи с тем, что у него летом был перелом голеностопного сустава. И для восстановления сустава ему была поставлена подготовительная группа. Думаю, что на соревнование он не одну справку принимал» , — добавил врач.

Учительница отметила, что, кроме спортивных достижений, мальчик тоже хорошо учился.

«Это достаточно умный ребенок, талантливый ребенок. Он был душой компании, душой нашего класса. Он был чуток, всегда готов прийти на помощь. Являлся спортсменом. Мы им гордились в классе. Учился он на достаточном уровне, но возможности у него были еще лучше. В классе его искренне любили. Он был мальчиком, в которого влюблялись девушки. Эта трагедия очень сильно на них повлияла. Ребята его уважали и прислушивались к его мнению. Семья у мальчика довольно хорошая. Мама так контактна, всегда поддерживала своего сына во всех его начинаниях. Папа военный, папа воюет», — заявила классная руководительница мальчика.

Учительница украинского языка и литературы отметила, что несколько дней назад мальчик писал произведение на тему «Что делает человека счастливым?».

«После этой трагической ситуации мне так захотелось перечитать, что написал Стас. «Довольно часто я задумываюсь над этим, что делает человека счастливым по-настоящему. И понимаю, что счастье у каждого разное. Счастье — это не что-то большое и далекое. Оно здесь и сейчас. Оно рядом, в любви. Стоит только увидеть, замечать и ценить. Уметь радоваться простым вещам, наполняющим жизнь» , — рассказала Татьяна Митропан.

Причину гибели ребенка узнают после экспертизы. Открыто уголовное производство.

«По этому факту следователи полиции под процессуальным руководством Пирятинского отдела Лубенской окружной прокуратуры открыли уголовное производство по квалифицирующим признакам пункта второй части второй статьи 115 Уголовного кодекса Украины. Все обстоятельства и причины трагедии выясняют следователи» , — заявила представитель полиции.

Отметим, что риск гибели школьников в современных условиях велик даже на спокойных уроках, если учебное заведение не оборудовано по-настоящему безопасным укрытием .

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