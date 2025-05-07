Откровения Дженнифер Энистон о ее собаках вызывают слезы на глазах

Дженнифер Энистон стремится найти возлюбленного, который должен любить собак, и может быть известна как Рэйчел из сериала «Друзья», но для своих собак, Клайдео и Честерфилда, она просто мама. В новом эмоциональном посте звезда написала о том, как любовь собаки меняет жизнь.

ВІДЕО ДНЯ

Клип с подписью «любовь к щенкам» показал собак Энистон, Клайдео и Честерфилда, которые являются ее лучшими компаньонами, пишет yahoo.

Клайдео и Честерфилд

«Быть любимым каким бы ты ни был и знать, что ты бы остановил время для них, если бы мог, — говорит она. — Часть дома, которая не имеет эстетического вида, ожидание у дверей, когда они знают, что вы уходите, страх, что без них не было бы смысла — все это лишь доказательство того, что здесь живет собака».

РЕКЛАМА

Любовь Энистон к своим собакам глубока. Она написала детскую книгу о милом Клайдео и разработала шампунь для собак «Щенячья любовь» под своим брендом ухода за волосами LolaVie.

100% вырученных средств идет «для помощи в спасении и предоставлении приюта домашним животным, которые срочно нуждаются в уходе», что является невероятным свидетельством того, как когда-то спасенные собаки изменили ее жизнь к лучшему.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, почему Дженнифер Энистон скрывает личную жизнь.

РЕКЛАМА

168

Читайте нас в Facebook