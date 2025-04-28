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Дженнифер Энистон нашла, кто «разрушает ее счастье»: стало известно, почему звезда скрывает личную жизнь

21:29 28 апреля 2025
Дженнифер Энистон, фото Getty Images

Актриса Дженнифер Энистон избегает раскрывать информацию о личной жизни, особенно после последнего развода, чтобы защитить свой покой и избежать медиа-драмы. Частная жизнь звезды подвергалась весьма тщательному изучению СМИ после двух неудачных браков. Напомним, она была замужем за Брэдом Питтом с 2000 по 2005 год, когда он ей изменил. А затем с Джастином Теру с 2015 по 2018 год, пишет koimoi.com.

Предыдущий опыт сделал Дженнифер еще более скрытной и нерешительной, чтобы делиться своими романтическими приключениями на публике, где люди могут судить, домысливать, комментировать и придумывать истории.

По данным In Touch Weekly, Дженнифер сосредоточилась на том, чтобы наслаждаться роскошной жизнью и успехом в своей карьере, особенно признанием, которое получило «Утреннее шоу». Она также ходит на свидания и имеет активную личную жизнь, но держит это в тайне, чтобы журналисты не разрушили ее счастье.

Вместе с тем Дженнифер Энистон была неприятно удивлена недавней тайной свадьбой Джастина Теру и направила ему сообщение. Не исключено, что шоком для нее может стать и возможное бракосочетание ее первого мужа Брэда Пита.

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Фото: Getty Images

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