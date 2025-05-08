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Клуб потребителей

В Украине вводят новый сервис для потребителей газа

10:44 8 мая 2025
В Минцифры рассказали о новом сервисе в ЦНАПах и Дия.Центрах. Фото Pixabay

Ряд услуг для клиентов компании «Нафтегаз Украины», в том числе и получение справки об отсутствии задолженности, которая может потребоваться при оформлении субсидии, отныне можно получить в ЦНАПах и Дия.Центрах.

Как сообщают в Министерстве цифровой трансформации, сервис доступен в 111 точках доступа ЦНАПов и Дия. Центрах пяти областей:

  • Ивано-Франковской;
  • Одесской;
  • Закарпатской;
  • Ровенской;
  • Харьковской.

Граждане имеют возможность:

  • стать клиентом ГК «Нафтегаз Украины» или сменить поставщика;
  • актуализировать данные лицевого счета;
  • получить справку об отсутствии задолженности или акт сверки;
  • сформировать счет за потребленный газ.

Адреса Дия. Центров и ЦНАПов, которые уже предоставляют такие услуги, можно найти на сайте «Нафтогаза».

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Напомним, что по завершении отопительного сезона в Украине начался процесс переназначения субсидий на коммуналку на следующий год. Некоторым субсидиантам, чтобы продолжать получать государственную помощь, следует писать заявления. Впрочем, для большинства это произойдет автоматически.

Фото Pixabay

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В Украине вводят новый сервис для потребителей газа

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