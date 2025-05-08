В Украине вводят новый сервис для потребителей газа

Ряд услуг для клиентов компании «Нафтегаз Украины», в том числе и получение справки об отсутствии задолженности, которая может потребоваться при оформлении субсидии, отныне можно получить в ЦНАПах и Дия.Центрах.

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Как сообщают в Министерстве цифровой трансформации, сервис доступен в 111 точках доступа ЦНАПов и Дия. Центрах пяти областей:

Ивано-Франковской;

Одесской;

Закарпатской;

Ровенской;

Харьковской.

Граждане имеют возможность:

стать клиентом ГК «Нафтегаз Украины» или сменить поставщика;

актуализировать данные лицевого счета;

получить справку об отсутствии задолженности или акт сверки;

сформировать счет за потребленный газ.

Адреса Дия. Центров и ЦНАПов, которые уже предоставляют такие услуги, можно найти на сайте «Нафтогаза».

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Напомним, что по завершении отопительного сезона в Украине начался процесс переназначения субсидий на коммуналку на следующий год. Некоторым субсидиантам, чтобы продолжать получать государственную помощь, следует писать заявления. Впрочем, для большинства это произойдет автоматически.

Фото Pixabay

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