- 08:52 Новый Папа Римский Лев XIV впервые обратился к верующим: что сказал понтифик
- 08:18 У Раков велик риск ошибки, а Скорпионы задумаются о прошлом: гороскоп на 9 мая
- 00:46 «Манчестер Юнайтед» еще раз разгромил «Атлетик» и пробился в финал Лиги Европы: видеообзоры матчей
- 08.05 22:25 Как есть пиццу — руками или с помощью приборов: некоторые нюансы вас могут удивить
- 08.05 22:00 Это блюдо готовят даже мишленовские повара: просто, быстро и вкусно
- 08.05 21:32 Николь Шерзингер призналась, через какие испытания ей пришлось пройти, чтобы покорить Бродвей
- 08.05 21:03 Домашние способы избавления от улиток: они точно есть у вас под руками
- 08.05 20:45 Все побратимы выжили, а он отдал самое ценное — жизнь: на Херсонщине погиб воин из Винницкой области
- 08.05 20:33 «Миф о том, что „горячий тур“ можно приобрести в любой момент, очень распространен», — эксперт по туризму Марина Билоножко
- 08.05 20:09 Идеальный ужин: готовим спаржу «ленивым» способом, который не требует варки
- 08.05 19:59 В Сумах мать пыталась продать собственного ребенка за 30 тысяч долларов
- 08.05 19:46 Готовимся к усилению банковских ограничений: какую карточку выбрать
В Украине вводят новый сервис для потребителей газа
Ряд услуг для клиентов компании «Нафтегаз Украины», в том числе и получение справки об отсутствии задолженности, которая может потребоваться при оформлении субсидии, отныне можно получить в ЦНАПах и Дия.Центрах.
Как сообщают в Министерстве цифровой трансформации, сервис доступен в 111 точках доступа ЦНАПов и Дия. Центрах пяти областей:
- Ивано-Франковской;
- Одесской;
- Закарпатской;
- Ровенской;
- Харьковской.
Граждане имеют возможность:
- стать клиентом ГК «Нафтегаз Украины» или сменить поставщика;
- актуализировать данные лицевого счета;
- получить справку об отсутствии задолженности или акт сверки;
- сформировать счет за потребленный газ.
Адреса Дия. Центров и ЦНАПов, которые уже предоставляют такие услуги, можно найти на сайте «Нафтогаза».
Напомним, что по завершении отопительного сезона в Украине начался процесс переназначения субсидий на коммуналку на следующий год. Некоторым субсидиантам, чтобы продолжать получать государственную помощь, следует писать заявления. Впрочем, для большинства это произойдет автоматически.
Фото Pixabay11183
Читайте нас в Facebook