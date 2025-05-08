Готовимся к усилению банковских ограничений: какую карточку выбрать

Уже с 1 июня украинские банки в рамках заключенного Меморандума «Об обеспечении прозрачности функционирования рынка банковских платежных услуг» ужесточат лимиты на карточные переводы. Теперь можно будет переводить в месяц не более 100 тысяч гривен.

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В то же время стоит подумать также над тем, карту какой платежной системы лучше выбрать. В настоящий момент, по словам заместителя председателя правления банка «Глобус» Анны Довгальской, в Украине таких насчитывается три — MasterCard, Visa и национальная система «Простір».

Ссылаясь на данные НБУ, эксперт рассказала, что за 2024 год по сравнению с 2023 годом количество выпущенных платежных карт в Украине выросло более чем на 12% (на 16,9 млн шт.). При этом количество карт платежной системы Visa за год выросло на 11,6 млн — до 63,6 млн, а Mastercard — на 5,4 млн (до 67,9 млн). По ее мнению, столь стремительная динамика свидетельствует об активном развитии безналичных расчетов и цифровизации банковских услуг. По состоянию на начало 2025 года среди активных платежных карт в Украине доля MasterCard составила 51,2%, тогда как Visa — 48,5%.

Эксперт акцентировала внимание на различиях двух наиболее распространенных платежных систем и их функциональных особенностях:

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обе системы, MasterCard и Visa, равнозначны как по географии распространения, так и по количеству клиентов. Кроме того, эти системы одинаковы по уровню безопасности и интегрированности в мировую банковскую систему (Visa несколько популярнее в США и странах Азии, в то время как MasterCard больше используется в Европе);

для частых путешествий за границу, особенно в США или страны Азии, для накопления тревел-бонусов более удобной станет карта системы Visa, а вот для использования карты в Украине и получения поощрительных бонусов за покупки (например, кэшбэка), удобнее карта системы MasterCard;

при выборе карты следует обращать внимание на условия обслуживания, наличие мобильного приложения и его функционала: от простейших переводов до приобретения безналичной валюты и открытия кредитов, действующих программ лояльности и уровня поддержки клиентов.

«И Visa, и MasterCard универсальны, и львиная доля пользователей карт „не замечают“, с какой системой они имеют дело, ведь обе эти системы полностью удовлетворяют внутренние потребности пользователей в оплате товаров и услуг, осуществлении p2p-переводов и снятия наличных», — подытожила Анна Довгальская.

По данным Центра экономических исследований и прогнозирования «Финансовый пульс» по состоянию на 1 марта 2025 года количество активных платежных карт составило 57,2 млн шт. Из них: 50,77% — карты MasterCard, 40,77% — карты Visa, и 0,34% — карты «Простір». Объем же карточных операций за январь-февраль 2025 года составил чуть более 1 трлн грн.

Вместе с тем следует быть осторожным, так как карточные мошенники также активно пользуются ситуацией.

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