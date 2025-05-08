Журналист Денис Казанский показал, как в российских аэропортах застряли тысячи пассажиров, чьи рейсы были отменены или перенаправлены из-за введения плана «Ковер». Причиной стали украинские беспилотники, в течение нескольких дней постоянно присутствовавшие в воздушном пространстве страны-агрессора.

«На четвертом году войны Украина вдруг нашла по-настоящему слабое место россии. Это авиасообщение.

В результате массированных дроновых атак в европейской части россии были парализованы авиарейсы, — пишет Денис Казанский. — В аэропортах коллапс. Самолеты отменяются или задерживаются на 8−10 часов. Тысячи пассажиров скопились в аэропортах и не могут вылететь.

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Чтобы добиться такого эффекта даже не нужно куда-нибудь попадать. Дрон может просто летать и нарезать круги, и этого достаточно, чтобы останавливать работу аэропортов.

Украине в этом плане терять нечего — у нас с 2022 года аэропорты и так закрыты. Но в россии авиасообщение до сих пор сохранялось везде, кроме приграничных регионов. И вот за последние сутки ситуация изменилась. Россияне почувствовали то, что испытывали украинцы в 2022 году. Авиасообщение нарушено. И самое главное — нарушено в москве, которая является ключевым хабом.

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Российские блоггеры уже бьют тревогу. Они пишут, что развал авиасообщения в такой большой стране, как россия, может привести к дезинтеграции и феодализации. Внутреннее авиасообщение в рф из-за больших расстояний очень развито. В некоторые регионы добираться из москвы поездом или авто нужно по 3−4 дня, поэтому самолет — единственный вариант быстрой дороги. И если его не будет, связь отдаленных регионов с москвой практически просто прекратится.

Не знаю, почему Украина не делала этого раньше и не использовала этот козырь. Но теперь можно констатировать, что найдена очень неприятная для россии болевая точка".

Фото со страницы Дениса Казанского

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