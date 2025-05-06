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Беспокойная ночь в россии: украинские дроны долетели до москвы (видео)

9:06 6 мая 2025
Московское ПВО отбивало ночью атаку дронов. Фото - скриншот

В россии, которая ежедневно бъет по Украине ракетами и дронами-камикадзе, второй день подряд фиксируют присутствие ударных БпЛА в небе над столичным регионом рф.

Так, в ночь на 6 мая мер москвы Сергей Собянин сообщал об «отражении атак беспилотников», летевших на столицу россии. Сначала, по его словам, обыла отражена атака пяти БпЛА, потом были уничтожены еще четырнадцать ударных дронов.

Российское минобороны также пишет о 19 "уничтоженных и перехваченных" БпЛА над столичным регионом рф. В целом же, как утверждается, "дежурные средства ПВО с 21:00 до 04:00 перехватили и уничтожили 105 украинскиха БпЛА".

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География весьма обширна: Брянщина (32 беспилотника), Воронежская область (22), Московская (19), Пензенская (10), Калужская (9), Белгородская (6), Липецкая и Самарская области (по два БпЛА), и по одному - над территориями Владимирской, Курской и Ростовской областей. 

 

В аэропортах ряда областей вводили план «Ковер». РосСМИ сообщали, что не менее 10 самолетов, летевших в москву из других городов, были временно перенаправлены на посадку в аэропорты Нижнего Новгорода и Санкт-Петербурга.

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Напомним, что на днях в Брянской области рф был нанесен удар по предприятию «Стрела», на котором производились изделия двойного назначения.

Фото — скриншот

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