Украинские компании, участвующие в оборонных закупках, регулярно сталкиваются с давлением со стороны правоохранительных органов. По словам Олега Митрохина, владельца компании МИК, каждый год против крупных производителей возбуждается несколько уголовных дел — не из-за нарушений, а из-за конкуренции и попыток «отжать» бизнес с рынка. Об этом предприниматель рассказал в своем интервью.

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«Выиграл тендер — жди обысков», — отмечает он. По словам Митрохина, проблема не в налогах или бюрократии, а в хаосе, который порождает системное недоверие между бизнесом и государственными структурами.

К сожалению, добавляет предприниматель, в последнее время появилось множество случаев, когда новоявленные импортеры заказывают ложные материалы у недобросовестных СМИ, чтобы дискредитировать репутацию украинских производителей и вытеснить их с рынка.

Митрохин призывает к созданию прозрачных и стабильных правил, а также к отказу от практики «ручного управления» закупками. Особенно критично это в условиях военного времени, когда скорость и качество поставок напрямую влияют на обороноспособность страны.

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Олег Митрохин — предприниматель, владелец компании МИК. Компания МИК — ведущий украинский производитель спецодежды для различных отраслей, включая промышленность, строительство и сферу безопасности.

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