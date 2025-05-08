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Как есть пиццу — руками или с помощью приборов: некоторые нюансы вас могут удивить
Пицца — это вкусно и сытно. А еще это блюдо достаточно бюджетно. Если заказываете большую или среднюю пиццу на несколько человек, исходите из того, что каждый должен получить 2−3 кусочка. В Италии пиццу едят непременно с помощью приборов. Это эстетично. Есть пиццу руками тоже допускается, в более неформальной обстановке. Лучше, конечно, — домашней.
Еще один аргумент есть пиццу с помощью приборов — это гигиеничность. Ведь в ресторане, даже помыв руки перед едой, так или иначе вы берете ими телефон, касаетесь стола, стула, меню…
Приборы удобны и в том смысле, что вы не испачкаете руки, а соответственно и одежду.
Пицца подается горячей — и это еще одна причина, почему ее удобней есть с помощью ножа и вилки.
Если пицца предназначена для нескольких людей, берите тот кусочек, который находится ближе к вам, а не самый привлекательный. Лучше сразу разделить пиццу между присутствующими. Делать это следует, разумееется, чистыми приборами.
Ранее мы писали о том, можно ли забирать еду из ресторана.
Фото из альбома Ольги Сметанской336
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