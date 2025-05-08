Как есть пиццу — руками или с помощью приборов: некоторые нюансы вас могут удивить

Пицца — это вкусно и сытно. А еще это блюдо достаточно бюджетно. Если заказываете большую или среднюю пиццу на несколько человек, исходите из того, что каждый должен получить 2−3 кусочка. В Италии пиццу едят непременно с помощью приборов. Это эстетично. Есть пиццу руками тоже допускается, в более неформальной обстановке. Лучше, конечно, — домашней.

ВІДЕО ДНЯ

Еще один аргумент есть пиццу с помощью приборов — это гигиеничность. Ведь в ресторане, даже помыв руки перед едой, так или иначе вы берете ими телефон, касаетесь стола, стула, меню…

Приборы удобны и в том смысле, что вы не испачкаете руки, а соответственно и одежду.

Пицца подается горячей — и это еще одна причина, почему ее удобней есть с помощью ножа и вилки.

РЕКЛАМА

Если пицца предназначена для нескольких людей, берите тот кусочек, который находится ближе к вам, а не самый привлекательный. Лучше сразу разделить пиццу между присутствующими. Делать это следует, разумееется, чистыми приборами.

Ранее мы писали о том, можно ли забирать еду из ресторана.

Фото из альбома Ольги Сметанской

РЕКЛАМА

336

Читайте нас в Facebook