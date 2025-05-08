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Стрельба под Киевом: убиты несколько человек
В Киевской области, недавно пострадавшей от российских обстрелов, в Бучанском районе произошла стрельба. Об этом сообщила полиция Киевской области.
«Полиция Киевщины устанавливает обстоятельства стрельбы в Бучанском районе, в результате которой погибли несколько человек. Сегодня, 8 мая в 15:22 в полицию поступило сообщение о том, что в селе Софиевская Борщаговка мужчина расстрелял граждан. Сейчас на месте происшествия работают все экстренные службы и проводится спецоперация по задержанию злоумышленника», — говорится в сообщении.
Между тем, Telegram-канал «Инсайдер UA» сообщил, что человек стрелял в соседей, потому что те, якобы отравили его собаку.
«Появилась информация, что в Киевской области на Борщаговке среди бела дня расстреляли человека. Преступника не задержали. UPD: нам пишут, что человек стрелял в соседей, потому что якобы те отравили его собаку. Погибли несколько (!) человек», — говорится в сообщении.
Позже полиция Киевской области сообщила, что задержала мужчину, который расстрелял военного и его родственницу.
«В результате полученных огнестрельных ранений они погибли. Полицейские провели спецоперацию и в течение часа задержали стрелка. Полицейские установили, что месяц назад военнослужащий продал оружие мужчине за 1000 долларов. Впрочем сегодня между ними произошел конфликт по оплате: военный требовал у покупателя выплатить ему еще определенную сумму. В результате мужчина из купленного оружия расстрелял военного и его тещу, которая находилась дома. После этого злоумышленник зашел в собственный дом и закрылся внутри. Спецназовцы полиции окружили дом и в течение часа задержали 63-летнего мужчину. Сейчас продолжаются следственные действия. Решается вопрос о сообщение задержанному о подозрении», — сообщили в полиции.
Как писали «ФАКТЫ», недавно в Киеве неизвестный устроил стрельбу в офисе в центре города, после чего прыгнул в Днепр.453
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