Враг ночью атаковал Киев, Запорожье и ряд мирных городов Украины: есть погибшие и пострадавшие

Ночью и утром 7 мая российские варвары в очередной раз атаковали Украину. В частности, по Киеву в час ночи оккупанты запустили баллистику, а позже — рои ударных дронов. В результате атаки, по предварительным данным, два человека погибли, 6 — травмированы, из них 4 детей, сообщили в ГСЧС.

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Спасатели работали в Святошинском, Соломенском, Шевченковском и Днепровском районах.



По информации мэра Киева Виталия Кличко, двое погибших в жилом доме в Шевченковском районе столицы. Там обломки БпЛА попали в верхние этажи пятиэтажного жилого дома.

Среди пострадавших четверо детей. Трех из пострадавших медики госпитализировали.



Позже Кличко уточнил, что до 8 выросло количество пострадавших в столице. Госпитализировали еще одну женщину. До этого госпитализировали троих детей. Таким образом, госпитализированы четверо пострадавших. Четверым медики оказали помощь на месте.

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В Святошинском районе обломки дрона попали в 9-этажный жилой дом. Произошло возгорание квартир на 6, 7, 8 и 9 этажах. Пожар ликвидирован на площади 100 кв. м.

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Спасены 5 человек — 1 взрослый и 4 детей (3 детей с ожогами госпитализировали). Работы по спасению продолжаются, отметили спасатели.

В Соломенском районе обломки БпЛА упали на открытую территорию.

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В Днепровском районе беспилотник упал на многоэтажный жилой дом. Частичное разрушение перекрытия на 29-м и 30-м этажах. Горения и пострадавших нет.

Везде работают экстренные службы, отметил мэр Киева Кличко.

В Киевской области последствия атаки дронов зафиксированы в Бучанском районе, сообщили в КОВА. Дрон влетел в дом на Софиевской Борщаговке.

Возгорание возникло между вторым и третьим этажами десятиэтажного жилого дома, еще не введенного в эксплуатацию.

Повреждены также более 10 автомобилей. Информация о пострадавших предварительно не поступала.

Вчера вечером враг ударил по Запорожью. По данным ГСЧС, по состоянию на 06:00 7 мая количество травмированных возросло до 4 человек.

Спасатели деблокировали из-под завалов разрушенной конструкции двух человек. Общее количество пострадавших уточняется.

Психологи ГСЧС оказали помощь 13 гражданам, из них 1 ребенок. Аварийно-спасательные работы на местах завершены.

В результате вражеской атаки разрушен частный жилой дом, еще 11 — повреждены. Повреждены также 10 автомобилей и объекты инфраструктуры.



Вечером в Сумской области зафиксировано попадание баллистической ракеты неустановленного типа. Пострадали 10 человек: пятеро взрослых и пятеро детей. Одна женщина погибла на месте, еще двое раненых (взрослый и ребенок) скончались в больнице. По состоянию на вечер медицинскую помощь получают семь человек — трое взрослых и четверо детей.

В результате удара разрушены два частных жилых дома и одно нежилое сооружение.

Повреждены 25 частных домов, многоквартирный дом и еще четыре нежилых, сообщили в Сумской ОВА.

Вечером российская армия била КАБами по Покровской громаде Синельниковского района, написал руководитель Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

Ранены 8 человек. Все госпитализированы, двое — в тяжелом состоянии.

Повреждены 12 частных домов, газопровод и линия электропередач.

Российские военные били по критической и социальной инфраструктуре Херсонщины. По информации руководителя ОВА Александра Прокудина, повредили многоэтажку и 9 частных домов. Также оккупанты повредили сотовую башню, газопровод, складское помещение и частный автомобиль.

Из-за российской агрессии 2 человека погибли, еще 6 — получили ранения.

В Донецкой области четыре человека погибли из-за российских обстрелов за прошедшие сутки, сообщил начальник ОВА Филашкин. Еще десять человек ранены.

Напомним, в ночь на вторник, 6 мая, российские дроны массированно атаковали Харьков и Одессу.

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