В Сумах мать пыталась продать собственного ребенка за 30 тысяч долларов (фото)

В Сумах, страдающих от обстрелов россиян, женщина хотела продать новорожденного ребенка за 30 тысяч долларов. Ей грозит до 15 лет лишения свободы. Об этом сообщили в Национальной полиции Украины.

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«Оперативную информацию о возможном совершении преступления, связанного с торговлей людьми, получили сотрудники криминальной полиции. В ходе проверки выяснилось, что жительница Сумщины, находясь еще на позднем сроке беременности, начала искать желающих приобрести ее будущего ребенка. По предварительным данным, она намеревалась продать новорожденную девочку за 30 тысяч долларов. Уже после рождения ребенка 1 мая этого года она перешла к практической реализации своего плана. Женщина согласилась передать младенца жителю Белопольской громады, предложив оформление фиктивного отцовства. Сначала она получила задаток в сумме 1 тыс. долларов, а уже во время передачи основной части суммы средств злоумышленницу задержали в процессуальном порядке», — говорится в сообщении.

Следователи полиции под процессуальным руководством прокуратуры решают вопрос о сообщении женщине о подозрении по ч. 3 ст. 149 Уголовного кодекса Украины (торговля людьми). Следственные действия продолжаются.

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Как писали «ФАКТЫ», раньше на Харьковщине мать ради автомобиля продала ребенка за 20 тысяч долларов.

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