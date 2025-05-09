Налоги убивают малый бизнес? С начала года закрылось в 1,5 раза больше ФЛП, чем открылось

Постоянное появление новых инициатив о росте налогов не проходит бесследно для украинского бизнеса. Результатом этого стала тенденция к закрытию ФЛП, что стало происходить в 1,5 раза чаще, чем их открытие.

ВІДЕО ДНЯ

Об этом сообщает аналитический сервис OpenDataBot, по данным которого на 1 открытый ФЛП приходится почти 1,5 закрытых. Так, за январь-апрель 2025 года почти 82 тысяч новых ФЛП открылись и почти 120 тысяч предпринимателей прекратили свою деятельность.

По данным портала, 81 928 ФЛП открылось в Украине с начала 2025 года, что на 9% меньше, чем за тот же период в прошлом году. В то же время 119 895 предпринимателей прекратили свою деятельность в этом году, и число закрытий увеличилось на 44% по сравнению с тем же периодом 2024 года.

Всего закрылось на 37 967 ФЛП больше, чем открылось. В прошлом году ситуация была другой: за тот же период, наоборот, открылось на 7 166 ФЛП больше, чем закрылось.

РЕКЛАМА

Четверть всех новых предпринимателей занимается розничной торговлей: 20 763 предпринимателя. Еще 7129 ФЛП выбрали IT и консалтинг в программировании. Замыкает тройку оптовая торговля — 6 216 новых предпринимателей.

Как подчеркнули в OpenDataBot, вероятно, большее число закрытых ФЛП связано с закрытием нефункционирующих бизнесов 1 и 2 групп единого налога, которым с января вернули обязанность платить ЕСВ — 5280 гривен в квартал и налоги — 302 гривны (1 группа), 1600 гривен (2 группа) и военный сбор в 800 гривен.

Параллельно с этим в первую неделю мая зафиксировано наибольшее количество открытий ФЛП в этом году: 7 014. Всего 88 388 новых предпринимателей уже зарегистрировано с начала года по состоянию на начало мая.

РЕКЛАМА

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что разгорелся спор вокруг того, можно ли будет продавать подержанные личные вещи в Интернете, не рискуя подпасть под уплату налогов.

76

Читайте нас в Facebook