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Британия вводит самый большой пакет санкций против россии
Премьер-министр Великобритании Кит Стармер 9 мая анонсировал самый большой за всю историю пакет антироссийских санкций.
Ограничения направлены на «теневой флот» россии, который используется для обхода нефтяных санкций.
Лондон планирует заблокировать доступ к британским страховым, логистическим и финансовым услугам для десятков судов и компаний, связанных с российским экспортом нефти.
Санкции также включают ограничения для компаний, снабжающих компонентами, которые могут быть использованы в военных целях.
Отмечается, что «теневой флот» не только обеспечивает россии доходы для финансирования войны против Украины, но и замечен в «повреждении критической национальной инфраструктуры безответственным судоходством в Европе».
«Значительный пакет санкций будет направлен на заброшенный и опасный теневой флот, перевозящий российскую нефть. Необдуманные действия флота представляют дорогую угрозу для критически важной национальной инфраструктуры и окружающей среды Великобритании и евроатлантического региона» , — говорится в пресс-релизе правительства Великобритании.
Отмечается, что правительство наложит санкции на 100 нефтяных танкеров, которые являются основной частью операции «теневого флота» путина и отвечают за перевозку грузов на сумму более 24 миллиардов долларов с начала 2024 года.
Напомним, в феврале этого года страны Евросоюза согласовали 16 пакет антироссийских санкций.
Ограничения направлены, в частности, на российскую алюминиевую промышленность и предполагают дальнейшее усиление ограничений на экспорт нефти. В санкционный список добавлены 13 новых банков, 73 танкера так называемого «теневого флота», которые рф использует для экспорта нефти, а также постепенный запрет для стран ЕС на закупку отдельных видов российской алюминиевой продукции. Также пакет содержит санкции против ряда физических и юридических лиц, помогающих россии вести войну против Украины.
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