В самое сердце: популярная певица выпустила трогательный клип

Популярная певица Наталка Карпа, которая рассказала о жизни во время большой войны, выпустила трогательную песню «Мамин Світ» ко Дню матери. Автором композиции стала Юлия Карпа-Рипновская — младшая сестра Наталки, руководитель Детской эстрадной школы Karparation, юные певицы которой присоединились к записи «Маминого Світу».

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— Я стала мамой в 38 лет, — рассказала, презентуя работу, Наталка. — Позднее, но очень кайфовое материнство. Доченьке Злате — уже 5, и я хорошо знаю, какой это сложный ежедневный труд — быть мамой. Жива моя мама, Лидия Карпа, — значит, я тоже еще ребенок. И сама имею это самое большое счастье — счастье материнства.

Автором эмоционального видео на песню стал режиссер Артур Попитак. Львовская фотохудожница Галина Эбингер создала 17 черно-белых портретов. Среди тех, кто на фотографиях, и Наталка Карпа с мамой, сестрой и дочерью.

Наталка Карпа с мамой и сестрой

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«Все мамы особенные! — отреагировали под видео в социальной сети. — Супер работа. Наталка и детки молодцы!!! Юля, спасибо за песню».

«Невероятно красивая песня с глубокими словами в самое сердечко», — поделились впечатлениями.

Напомним, ранее Наталка Карпа записала неожиданный дуэт.

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На фото в заголовке: Наталка Карпа с дочкой

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