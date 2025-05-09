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В самое сердце: популярная певица выпустила трогательный клип
Популярная певица Наталка Карпа, которая рассказала о жизни во время большой войны, выпустила трогательную песню «Мамин Світ» ко Дню матери. Автором композиции стала Юлия Карпа-Рипновская — младшая сестра Наталки, руководитель Детской эстрадной школы Karparation, юные певицы которой присоединились к записи «Маминого Світу».
— Я стала мамой в 38 лет, — рассказала, презентуя работу, Наталка. — Позднее, но очень кайфовое материнство. Доченьке Злате — уже 5, и я хорошо знаю, какой это сложный ежедневный труд — быть мамой. Жива моя мама, Лидия Карпа, — значит, я тоже еще ребенок. И сама имею это самое большое счастье — счастье материнства.
Автором эмоционального видео на песню стал режиссер Артур Попитак. Львовская фотохудожница Галина Эбингер создала 17 черно-белых портретов. Среди тех, кто на фотографиях, и Наталка Карпа с мамой, сестрой и дочерью.
«Все мамы особенные! — отреагировали под видео в социальной сети. — Супер работа. Наталка и детки молодцы!!! Юля, спасибо за песню».
«Невероятно красивая песня с глубокими словами в самое сердечко», — поделились впечатлениями.
Напомним, ранее Наталка Карпа записала неожиданный дуэт.
На фото в заголовке: Наталка Карпа с дочкой175
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