В Сумской области столкнулись две фуры: возник масштабный пожар, водители погибли

В прифронтовой Сумской области, постоянно находящейся под обстрелами россиян, в четверг, 8 мая, произошло смертельное ДТП. На дороге столкнулись два грузовых автомобиля. В результате ДТП произошел масштабный пожар, оба водителя погибли.

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Об этом сообщили в областном главке полиции и ГСЧС.

Авария произошла около 19:40 на автомобильной дороге Н-12 сообщением Сумы-Полтава, близ села Гребениковка Ахтырского района.

По предварительным данным, водитель грузового автомобиля DAF с полуприцепом потерял управление из-за разрыва колеса. В результате грузовик выехал на полосу встречного движения, где произошло лобовое столкновение с другим грузовым автомобилем Volvo FH13460 с прицепом.

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В результате удара оба грузовых автомобиля загорелись. Водители обоих грузовиков погибли на месте.

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Сразу после столкновения в аварию попал также двигавшийся позади Volvo легковой автомобиль ВАЗ-21099. В результате столкновения водитель и пассажирка легкового авто получили телесные повреждения разной степени тяжести и были госпитализированы.

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На месте происшествия работали следователи, специалисты-криминалисты, спасатели и медики.

По данному факту возбуждено уголовное производство по статье «нарушение правил безопасности дорожного движения». Продолжается досудебное расследование.

Напомним, в начале мая в Полтавской области в ДТП погибли полицейский и военный из ТЦК.

Фото: ГСЧС и Нацполиции

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