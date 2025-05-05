Трагедия в Полтавской области: в ДТП погибли полицейский и военный из ТЦК

В Полтавской области, где священник стал военным волонтером, в ДТП погибли военный и полицейский.

Авария произошла на трассе Кременчуг — Полтава 2 мая.

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В ДТП погиб полицейский Анатолий Ильяшенко, сообщили в патрульной полиции.

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Отмечается, что погибшему полицейскому было 23 года. Анатолий Ильяшенко служил в полиции с марта 2024 года. У него остались родители.

«Он был искренним, добрым, преданным своему делу. Всегда с открытым сердцем и готовностью помочь… Выражаем искренние соболезнования родным, друзьям и коллегам Анатолия. Мы скорбим вместе с вами» , — пишут коллеги погибшего.



Второй погибший — Виктор Боровко, ему было 36 лет.

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По данным Полтавского областного ТЦК и СП, он еще в 2015 году подписал контракт с ВСУ, участвовал в АТО в рядах 25-й отдельной воздушно-десантной Сичеславской бригады. В 2022 году он вернулся в 25-ю бригаду. Участвовал в боях за Авдеевку, Каменку, Верхнеторецкое. После тяжелой контузии его перевели в Полтавский районный ТЦК.

«2 мая 2025 года, во время выполнения служебных заданий, сержант Боровко Виктор Владимирович погиб в результате дорожно-транспортного происшествия. Светлая память и вечное уважение каждому погибшему воину Вооруженных Сил Украины» , — говорится в сообщении.

По информации местных СМИ, в попавшем в аварию полицейском автомобиле находились четыре человека, среди которых один гражданский. В результате аварии мужчина (пишут, что это был гражданский, которого ТЦК задержало в Кременчуге) и еще один патрульный получили травмы.

По информации очевидцев, полицейский автомобиль ехал с очень большой скоростью, и внезапно выскочил на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем Opel.

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Как сообщали «ФАКТЫ», недавно на Ровенщине произошло смертельное ДТП — поезд наехал на автомобиль. Погибли два человека.

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