Мерц, Макрон, Стармер и Туск прибыли в Киев: о чем будут говорить с Зеленским

В Киеве запланирована встреча украинского руководства и представителей «коалиции решительных» — в столицу прибыли президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министры Польши Дональд Туск и Великобритании Кир Стармер, а также недавно избранный канцлером ФРГ Фридрих Мерц.

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Соответствующее видео с прибытием на центральный киевский вокзал на своей странице в соцсетях опубликовал Дональд Туск, написав, что впереди у «решительных» — важный день.

Ряд фотографий, сделанных во время встречи иностранных лидеров, опубликовал руководитель Офиса президента Андрей Ермак.

«Мы, лидеры Франции, Германии, Польши и Великобритании, выступим в Киеве в знак солидарности с Украиной перед варварским и незаконным вторжением россии. Мы подтверждаем нашу поддержку призыва президента Трампа к мирному соглашению. россию призывают прекратить препятствовать усилиям для достижения крепкого мира. Мы готовы поддержать мирные переговоры, направленные на техническую реализацию прекращение огня и подготовку всеобъемлющего мирного соглашения в кратчайшие сроки», — отмечал в сети Х канцлер ФРГ и добавлял, что кровопролитию необходимо положить конец и что Украина должна получить возможность развиваться как суверенное государство в пределах своих международно признанных границ.

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Жителей столицы предупредили, что 10 мая станция метро «Майдан Незалежности» временно не будет работать на вход и выход для пассажиров. Столичные власти отметили, что временные изменения связаны с пребыванием в Киеве иностранных делегаций и проведением торжественных и памятных мероприятий на государственном уровне. Ограничения продлятся с 5:38 до 12:00.

Именно на Майдане президент Владимир Зеленский и первая леди Елена Зеленская встречали иностранных гостей.

Пересадочный узел «Майдан Незалежности» — «Крещатик» будет работать в обычном режиме. В случае объявления воздушной тревоги станция «Майдан Незалежности» будет работать в режиме укрытия. Также в течение дня возможны временные ограничения движения по отдельным центральным улицам города.

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Напомним, что в россии снова выдвинули условия введению режима прекращения огня на 30 дней — прекращение поставок в Украину западного оружия. Между тем посольство США в Украине предупредило, что в ближайшие дни россияне могут нанести массированный ракетный удар.

Фото со страницы Дональда Туска в сети Х

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