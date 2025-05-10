Россияне снова трясут недоделанным «Орешником»: посольство США предупредило украинцев об угрозе

В ночь на 10 мая россияне, как и накануне, не применяли ударные БпЛА и баллистические ракеты. Впрочем, прифронтовые области Украины, несмотря на объявленное путиным «перемирие», находились под ударами россиян — враг применял системы залпового огня, авиабомбы и артиллерию.

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Так, 8 и 9 мая россия обстреляла Сумщину почти 200 раз — есть разрушения, жертвы и раненые.

«Трое гражданских погибли. Мои искренние соболезнования семьям погибших. Семь человек — ранены. Пострадавшим — быстрого выздоровления. россия, атакуя громады Сумщины, применила КАБы, „Смерчи“, минометы, артиллерию, FPV-дроны, дроны с ВОГами, НАРы и ракеты», — сообщил начальник Сумской ОВА Олег Григоров.



За эти два дня в области повреждено 39 частных, один трехэтажный и два многоквартирных дома, школа, два предприятия, гаражи, авто, магазин и электросети.

Между тем, американское посольство в Украине предупреждает, что в ближайшие дни возможен массированный удар россиян по Украине. В частности, граждан США призывали быть готовыми к атаке, иметь необходимые запасы лекарств, пищи и воды и в случае опасности находиться в укрытиях.

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Дело в том, что с 06:00 12 мая россия на сутки закрывает небо над полигоном Капустин Яр.

Стоит отметить, что американские дипломаты не в первый раз предупреждают о возможных атаках. Так это было с «Орешником», которым россияне ударили по Днепру в прошлом году. Ресурс «Реальная война» подсчитал, что с 2022 года было пять подобных предупреждений. И в течение двух дней после публикаций россияне наносили удары:

23 августа 2022 года предупредили, а россия атаковала 24 августа. Тогда был нанесен удар по железнодорожной станции на Днепропетровщине, 25 человек погибли;

23 августа 2023 года предупредили, а 24 августа была массирована атака рф, в результате которой 11 человек погибли;

24 августа 2024 года предупредили, а россия атаковала 26 августа. Был массированный удар, в том числе по Киеву;

19 ноября 2024 года предупредили, а россия атаковала 21 ноября. По Днепру ударили «Орешником», сильный удар по Киеву;

8 декабря 2024 года предупредили, а 13 декабря был массирован ракетный и дроновый удар россии по энергетической инфраструктуре Украины.

россия, объявляя накануне 9 мая «перемирие», чтобы спокойно провести все мероприятия ко Дню победы, не приняла предложение США и Украины о 30-дневном прекращении огня. В стране-агрессоре вновь выдвигают условия — прекращение поставок западного вооружения в Украину. А вот о снабжении самой россии иранского и северокорейского вооружений скромно молчат…

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Кстати, еще перед 9 мая российские масс-медиа утверждали, что путин якобы поручил Минобороны россии определить цели в Киеве для удара «Орешником» в ответ на потенциальные украинские атаки по москве в День победы. Заместитель председателя СБУ в 2014—2015 годах, генерал-майор запаса СБУ Виктор Ягун заявлял, что такой удар по Украине будет означать фактическое завершение любых возможностей для дальнейшего переговорного процесса, в котором очень нуждается рф. По его словам, у россиян было пять ракет, две из которых использовали. Еще три не были полностью доработаны из-за нехватки деталей. Ягун не исключает, что один «Орешник» россияне могли доделать.

Иллюстративное фото из открытых источников

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