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Пленные россияне будут платить налоги в Украине, — решение Кабмина
Российские оккупанты, попавшие в украинский плен, будут платить налоги с полученных доходов. Соответствующий законопроект уже одобрен Кабинетом министров Украины. Об этом говорится в сообщении представителя правительства в Верховной Раде Тараса Мельничука.
«Согласно законопроекту, военнопленные будут определены отдельной категорией физических лиц-нерезидентов Украины согласно Женевской конвенции об обращении с военнопленными (1949) и Дополнительным протоколом к Женевским конвенциям (1977)», — говорится в сообщении.
Отметим, что российские военнопленные не просто сидят в лагерях, а работают. В частности, немало одежды для наших военных сшито именно пленными. Они также выполняют другие работы. До сих пор с заработанных ими денег налоги не уплачивались. Но теперь, если закон примут, то все заработанные ими средства будут подлежать налогообложению. С них будут рассчитывать налог на доходы физических лиц (18%) и военный сбор (5%).
Как писали «ФАКТЫ», среди российских пленных встречаются также выходцы из стран Глобального Юга, например, из Непала, Сомали, Сьерра-Леоне и Кубы.116
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