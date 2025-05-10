Работы украинской художницы Гелены Павленко , которая сейчас живет в США, находятся в Национальном музее истории Украины, в Украинском музее в Нью-Йорке, в постоянной коллекции Salmagundi Art Club. Свой жанр она определяет как цветочные портреты, потому что каждый цветок, как человек, имеет свой характер. В интервью «ФАКТАМ» художница Гелена Павленко рассказала о своей новой коллекции картин с весенними цветами.

«Во времена, когда мир переживает турбулентность, люди ищут эстетическую опору в природе»

— Моя новая серия работ называется «Пионы-облака», — рассказывает Гелена Павленко. — Когда смотришь на пионы, они напоминают тучи на небе. А облака иногда ассоциируются с этими цветами. Так что захотелось передать эту нежность и легкость… Для меня пион — это цветок-песня. Пионы очень сложны для живописи: каждый лепесток имеет свою форму, ритм, прозрачность и неожиданную тень. Я писала их в разные годы и в разных техниках — от насыщенной масляной живописи до легкого акварельного прикосновения. Они встают то в роскоши, то в нежной тишине, как женщины, которые могут быть одновременно сильными и очень хрупкими. Эта серия для меня как дневник внутреннего состояния: в каждой работе — другое настроение, другое время, другой свет. Вот картина «После дождя» (фото в заголовке), а вот — «Желание»…

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Картина «Желание» Гелены Павленко поражает красотой

— Какие были самые интересные и неожиданные отзывы о ваших цветах?

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— Однажды посетительница выставки сказала: «Ваши пионы пахнут. Я не знаю, как вы это сделали, но они пахнут.» Это был один из самых больших комплиментов. А еще были истории, когда люди плакали у моих картин — говорили, что они напоминают им что-то очень личное: маму, детство, первую любовь.

Картина «Синяя ваза» Гелены Павленко передает нежность природной красоты

— Какие еще весенние цветы, кроме пионов, есть в вашем творчестве?

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— Это и сирень, и ирисы, и ландыши… Мечтаю написать большую серию с лилиями — белыми, розовыми, тигровыми. У них есть благородство и тишина. Вот, например, ландыши. Очень люблю эти цветы. Это любимые цветы моей мамы.

Ландыши художницы Гелены Павленко как настоящие

«Цвета природы — это цвета доверия, покоя, стабильности…»

— Вы называете свои работы портретами цветов. Какие характеры у цветов?

— Каждый цветок имеет душу — ее нужно только увидеть и дать ей зазвучать. Мне хочется подарить зрителям возможность забыть на минуту о страшной реальности, в которой приходится жить из-за войны. Цветы Украины прекрасны все — от малейшего полевого цветочка до роскошных роз,

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— Сирень дала название цвету. А какие еще цветы подарили названия цветам и оттенкам?

— Сиреневый — один из самых поэтических цветов. Также очень красив «лавандовый» — он пахнет спокойствием. «Фуксия» — очень яркий, почти неоновый оттенок розово-пурпурного, он тоже родом из цветочного мира. Каждый из этих цветов вызывает определенную эмоцию, потому что в нем заложена живая память о цветке — его аромате и красоте.

Любуясь сиренью на картине Гелены Павленко, будто чувствуешь аромат

— Заметила, что в этом году многие естественные цвета объявлены модными в фэшн-индустрии. Небесно-голубой, персиковый, сиреневый… Как это можно объяснить?

— Мне кажется, это очень естественный процесс. Во времена, когда мир испытывает турбулентность, люди ищут эстетическую опору в природе. Ее цвета — это цвета доверия, спокойствия, стабильности. Небесно-голубой — как дыхание, как чувство пространства. Персиковый — как прикосновение теплоты и заботы. Сиреневый — это нежность, воспоминание, что-то почти из детства. Мода всегда откликается на коллективное эмоциональное состояние. А природа — вечный источник вдохновения. Она умеет вовремя напомнить, что красота — рядом.

— Как думаете, почему «Ирисы» Ван Гога стали самыми знаменитыми ирисами в мировом искусстве? Многие художники рисуют цветы. Какие цветы могут стать знаменитыми, если имя художника еще не известно широкой публике?

— Ван Гог писал картину «Ирисы» в очень тяжелый период своей жизни, находясь в больнице. Но именно поэтому они такие живые, пронизанные надеждой. Его ирисы — это не просто ботаническое изображение. Это эмоция, борьба за жизнь и попытка удержаться за красоту, когда все остальное теряется. Что касается других художников, я убеждена: если в цветке есть душа, он имеет шанс стать известным. Искренность, мастерство и глубина переживания обладают удивительной силой.

«Цветы — символы времени, внутренних переживаний, тишины, очищения»

— Случались ли в вашем творчестве чудеса?

— Иногда случаются такие истории, которые иначе, как чудом, не назовешь. Недавно мне написал мужчина, захотевший приобрести мою картину с красным ирисом. В нашем разговоре выяснилось, что у него уже одна из моих работ — ирисы, написанные много лет назад в Украине и когда-то выставлявшиеся в галерее в Чикаго. Я помнила, что ту картину приобрел ценитель моего творчества с Аляски, но больше ничего о нем не знала. И вот через семь лет я узнала, что именно он хранит у себя эту работу. Это была как встреча с родной душой, которую не надеялась встретить снова. Каждая моя картина для меня — как ребенок. Я помню все: где они были созданы, с каким настроением, куда отправились. Но не всегда знаю их дальнейшую судьбу. И когда появляется такая история, когда полотно, которое давно исчезло с моего горизонта, вдруг «дает о себе знать» — это как бы возвращение, трогательное, глубокое и даже знаковое в каком-то смысле. Потому что когда картина находит дом, когда с тобой выходит на связь человек, который уже много лет живет с твоим произведением — это и есть то самое творческое чудо. Оно дарит ощущение, что твоя работа не просто украсила чьи-то стены, а стала для кого-то частью жизни.

Гелена Павленко: «Природа – вечный источник вдохновения»

— Какие ваши любимые художники?

— Я увлекаюсь творчеством Альбрехта Дюрера — его филигранной точностью и глубоким ощущением формы. Конечно, люблю произведения Боттичелли — за свет и чистоту. А еще вдохновляет Ван Гог. Люблю его работы за эмоцию, за то, как дышит его мазок. Среди украинских художников моя любимая художница Татьяна Яблонская, в ее работах поражает сочетание живой натуры и глубины.

— Как лучше разместить картину с цветами в интерьере?

— Цветы гармонично смотрятся там, где есть пространство и свет. Прекрасная идея — повесить картину в гостиной, спальне, просторном холле. Не советую размещать такие работы в темных узких коридорах.

— Есть ли ваши картины в вашем доме?

— Да, есть несколько работ. Это те, с которыми я не могу расстаться. Они как дневники моего состояния, и каждая с определенной историей.

— Многие ассоциируют цветы с символами…

— Конечно, цветы — это символы. Но не только любви или красоты. Это символы времени, внутренних переживаний, тишины, очищения. Я думаю, каждый видит в цветке свое. Искусство — это язык сердца, и цветы говорят на нем удивительно тонко.

Ранее в интервью «ФАКТАМ» известная художница-керамистка Лара Антонова рассказала о своей серии работ, посвященных Пасхе.

Фото из альбома Гелены Павленко

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