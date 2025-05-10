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Шоу-бизнес

Представительница Украины на «Мисс мира» показала «Душу земли» (фото, видео)

19:59 10 мая 2025
Мария Мельниченко показала костюм, в котором выйдет на сцену конкурса Мисс Мира

Мисс Украина-2024 Мария Мельниченко показала национальный костюм, в котором выйдет на сцену конкурса красоты «Мисс Мира» 31 мая. Это произойдет в Индии, которая недавно договорилась о прекращении огня с Пакистаном.

Костюм Марии, получивший название «Душа земли. Хранительница жизни» имеет очень глубокое символическое значение. Это визуальный манифест через символы пшеницы, солнца и ветра, рассказывающий миру об Украине как источнике жизни, возрождении и надежде, информирует ТСН.

Название образа — «Душа земли. Хранительница жизни» — говорит сама за себя. В основе дизайна — глубокое уважение украинской природы, женщины и земли, которая кормит миллионы. Пшеница здесь не просто элемент декора, а символ продовольственной миссии Украины.

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Золотистый оттенок ткани, объемная вышивка в виде колосьев, россыпь зерен по платью — это метафора украинской земли: щедрой, животворной, бесконечно сильной. Прозрачная накидка, обнимающая плечи, символизирует степной ветер и беспредел украинских полей. А головной убор — солнечная корона из колосьев — олицетворяет не только солнце, но и оберегающую, лечащую и ведущую к возрождению женскую силу.

Как писали «ФАКТЫ», в прошлом году украинка победила на престижном конкурсе красоты.

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